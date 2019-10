Ceny niektorých potravín by sa mohli znížiť, ministerka Matečná navrhuje nižšiu daň z pridanej hodnoty

BRATISLAVA 17. apríla (WebNoviny.sk) - Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) chce, aby ovocie a zelenina mali nižšiu daň z pridanej hodnoty.

Pri produktoch, ktoré obsahujú cukor a škodia zdraviu, ministerka navrhuje ponechať aktuálne platnú daň. Matečná to uviedla v stredu pred rokovaním vlády.

Zníženie celkovej ceny potravín

Zníženie dane z pridanej hodnoty na ovocie a zeleninu bude mať podľa nej vplyv aj na zníženie celkovej ceny potravín. „Keď znížeme DPH na niektoré potraviny o niekoľko percent, tak predpokladáme, že ceny potravín v globále poklesnú. No počkáme si aj na analýzy odborníkov,“ povedala ministerka.

O zákone z dielne SNS na zníženie DPH na potraviny sa momentálne rokuje na ministerstve financií. „O výsledkoch budú všetky tri koaličné strany informovať budúcu stredu. Doteraz k žiadnemu posunutiu tohto termínu neprišlo. Musíme prijať také opatrenia, ktoré budú aj splniteľné a prinesú osoh. Uvidíme, či zo všetkých návrhov SNS to bude práve znížená daň na potraviny,“ uviedol minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).

Danko avizoval ústupky pri návrhu SNS

Predseda SNS Andrej Danko v pondelok po Koaličnej rade avizoval ústupky pri návrhu SNS na zníženie dane z pridanej hodnoty na potraviny.

Vo finále totiž zrejme bude zoznam potravín, na ktoré sa bude uplatňovať nižšia 10-percentná sadzba dane, iba rozšírený a táto sadzba sa nebude uplatňovať plošne na všetky potraviny tak, ako to pôvodne navrhovala SNS.

„Ja si myslím, že by sme nemali znižovať DPH na sladkosti a sladké malinovky, ale mali by sme ísť na zdravú stravu,“ povedal Danko. Zároveň vyzval občanov, aby adresovali tipy na to, na ktoré potraviny by mali mať nižšiu sadzbu dane.

