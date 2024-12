Ceny na Slovensku šialene rastú a analytici nemajú pre ľudí dobré správy

V nasledujúcich mesiacoch bude podľa analytikov inflácia na Slovensku zrejme ešte dosahovať vysoké hodnoty. V septembri dosiahla podľa Štatistického úradu SR 4,6 %, čo je najvyššia úroveň od novembra 2011.

Zvyšujúcu sa dynamiku rastu cien naďalej ťahali medziročne vyššie ceny potravín a palív.

Najnovšie sa k položkám, ktoré v septembri prudko medziročne vzrástli, pridali ceny školského stravovania, keďže štát zmenil systém financovania obedov na školách.

Karty zamieša tretia vlna pandémie

Zrušenie „obedov zadarmo“ na prvom stupni základných škôl v septembri podľa Národnej banky Slovenska prispelo až 0,45 percentuálneho bodu k inflácii. Príspevok bol podľa centrálnej banky vyšší, ako sa očakávalo.

„Očakávame, že aj v nasledujúcich mesiacoch bude inflácia u nás vysoká a bude rásť tempom okolo 4 až 5 %,“ povedala analytička 365.bank Jana Glasová. Smerom nahor ju budú tlačiť podľa jej vyjadrení hlavne vyššie ceny výrobných vstupov, stavebných materiálov, benzínu, agrokomodít a potravín.

Počas jesenných mesiacov bude však karty miešať podľa Glasovej aj tretia vlna pandémie a jej dopad na ekonomiku. To môže pôsobiť naopak brzdiaco na infláciu.

Tempo zdražovania sa ešte zrýchli

Kým v januári dosahovala inflácia úroveň 0,7 %, v máji prekročila 2 % a aktuálne v septembri dosiahla úroveň 4,6 %.

„Celoročnú infláciu pre tento rok tak očakávame na úrovni 2,7 až 2,8 %. Predpokladáme, že tempo zdražovania do konca roka ešte zrýchli v prípade potravín a nealkoholických nápojov, pričom na prelome rokov 2021 a 2022 si za ne budeme priplácať navyše zhruba 5 %,“ skonštatovala analytička Wood & Company Eva Sadovská. V prvom štvrťroku 2022 by dokonca inflácia potravín mohla podľa atakovať úroveň 6 %.





Aj podľa analytika VÚB banky Michala Lehutu by sa inflácia na Slovensku mohla v najbližších mesiacoch ešte ďalej zvyšovať.





Najmä v januári, kedy vstúpia do platnosti nové ceny regulovaných energií ako sú teplo, elektrina a plyn. Svoje maximum by rast cien na Slovensku mohol dosiahnuť podľa neho v apríli, a to okolo úrovne 6 až 6,5 %. „To už bude najvyššia inflácia od roku 2004,“ uzavrel Lehuta.

