Ceny elektriny lámu na trhoch rekordy, v tomto roku sa zvýšili už o takmer 70 percent

Za vysokou cenou elektriny sú aj emisné povolenky. Ich cena sa už niekoľko mesiacov drží v rozmedzí od 50 do 57 eur za tonu. Pri vývoji ich cien sa podľa Kumpana očakávalo, ako trhy zareagujú na zverejnenie detailov balíka opatrení s názvom „Fit for 55“ k dosiahnutiu cieľa znížiť do roku 2030 emisie o 55 % oproti roku 1990.