Ceny cigariet a bezdymových tabakových výrobkov opäť porastú, budú drahšie o 40 centov

31.1.2021 (Webnoviny.sk) - Cigarety od začiatku februára tohto roka zdražejú. Spotrebná daň za krabičku cigariet sa zvýši o 40 centov.

Spotrebné dane na bezdymové tabakové výrobky (BTV) stúpnu o 72 percent, čím sa celková cena balenia BTV od budúceho mesiaca zvýši takisto o 40 centov.

Vyplýva to z novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorá nadobudne účinnosť od 1. februára 2021.

Do vypredania zásob

Manažér pre vzťahy s verejnosťou a komunikáciu spoločnosti JTI Slovak Republic Martin Jaroš upozorňuje na to, že síce sa predlžuje termín dopredaja cigariet so starými kontrolnými známkami, a teda nižšou cenou, tá však platí len do vypredania zásob. Záujem pritom bude zrejme veľký.

"Pôjde o predĺženie z jedného na dva mesiace, teda do 31. 3. 2021, spotrebitelia a predajcovia by sa však nemali spoliehať na to, že cigarety so starou, teda nižšou cenou, budú na trhu počas celého dvojmesačného obdobia. Predpokladáme, že tie s nižšou cenou sa dopredajú už počas februára," upozornil.

Ceny cigariet

Ceny cigariet a BTV sa pre fajčiarov zvýšia aj v ďalších dvoch rokoch. Od februára budúceho roka cena cigariet a BTV vzrastie zhodne o 20 centov a od februára 2023 o ďalších 20 centov.

Zvýšenie spotrebných daní na tabakové výrobky prinesie štátu v tomto roku 102,1 milióna eur, v roku 2022 vyše 187 miliónov eur a v roku 2023 ďalších 253,5 milióna eur.

Novela zákona

Novelou zákona sa zvyšujú nielen sadzby na cigarety, rovnakým tempom stúpne aj sadzba na tabak. Dopredávať cigarety bude umožnené dva mesiace, BTV tri mesiace a tabak šesť mesiacov.

V tomto a budúcom roku sa nebude zvyšovať sadzba dane na cigary a cigarky a v roku 2023 sa zvýši na úroveň tabaku zodpovedajúcu hodnote v roku 2021. Dopredaj cigár a cigariek bude možný počas 22 mesiacov. Takéto nastavenie dane bude mať podľa rezortu na daňové príjmy nulový, resp. zanedbateľne pozitívny vplyv.

