Ceny cestovného v bratislavskom integrovanom dopravnom systéme pôjdu od letných prázdnin nahor

Od 1. júla sa zmenia ceny cestovného v rámciIntegrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).

Ako informovala hovorkyňa magistrátu Dagmar Schmucková, nové ceny sa budú vzťahovať na všetkých dopravcov zapojených do IDS BK, ktorými sú Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), ARRIVA Mobility Solutions a Dopravný podnik Bratislava (DPB).

Ide o reakciu na zvýšené náklady, infláciu a výpadky v príjmoch samospráv, ktoré sú objednávateľmi verejnej dopravy.

Stúpnu aj sankčné úhrady

Ceny takmer všetkých druhov cestovných lístkov v rámci mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave sa od 1. júla zvýšia v priemere o 20 percent.





Výnimkou sú predplatné cestovné lístky pre deti a mládež od 6 do 18 rokov, ktoré zostávajú v aktuálnej výške.





„Naďalej zostáva zvýhodnená cena pri kúpe jednorazových lístkov prostredníctvom elektronických kanálov a taktiež výrazne nižšia cena ročného predplatného cestovného lístka v porovnaní s jednorazovými lístkami,“ uviedla Schmucková.





Súčasne sú s platnosťou od 1. júla upravené sadzby sankčných úhrad. Základná sadzba bude 110 eur plus výška cestovného, teda celkom 111,10 eura, znížená sadzba sankčných úhrad bude v prípade platby na mieste a do 10 pracovných dní vo výške 80 eur plus výška cestovného, teda 81,10 eura.

Zaviedli úsporné opatrenia

Dopravcovia v bratislavskom regióne sa v posledných mesiacoch zaoberali optimalizáciou fungovania a úspornými opatreniami tak, aby boli dopady rastúcich nákladov na cestujúcich minimalizované.





„DPB okrem zníženia spotreby energií zaviedol napríklad aj všetky zastávky na znamenie, vďaka čomu je očakávaná ročná úspora približne pol milióna eur,“ konštatuje magistrát s tým, že zavedené úsporné opatrenia však nestačia na vykrytie výpadkov, ktorým musia dopravcovia a samosprávy čeliť.

„V dôsledku inflácie (skokový nárast cien energií či náhradných dielov), legislatívnych zmien presadených vládou počas minulého roka, ktoré obrali hlavné mesto o desiatky miliónov eur ročne, aj v dôsledku nutnej valorizácie miezd v prípade DPB, sú rozpočtové možnosti Bratislavy radikálne obmedzené,“ odôvodňuje zmeny hlavné mesto.





Po vzájomnej dohode organizátora a objednávateľov dopravy v IDS BK vstupuje začiatkom letných prázdnin do platnosti nový cenník, ktorý odzrkadľuje kumulatívnu infláciu od roku 2021, keď bola naposledy upravená tarifa.

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.