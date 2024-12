Ceny benzínov a nafty vzrástli štvrtý týždeň po sebe. analytička priblížila ich ďalší vývoj

Ceny benzínov a nafty na slovenských čerpacích staniciach by sa mali počas nasledujúcich týždňoch držať na súčasných úrovniach.

Očakáva to analytička 365.bank Jana Glasová.

Analytička nevylúčila aj mierne zdražovanie na pumpách, a to vtedy, keď sa ceny ropy budú približovať k 100-dolárovej úrovni „Vývoj na ropnom trhu bude závisieť hlavne od toho, ako budú trhy ďalej vnímať obavy z recesie globálneho hospodárstva, nižšiu produkciu ropy a začiatok zimnej vykurovacej sezóny,“ podotkla Glasová.

Rast cien

Podľa údajov Štatistického úradu SR za 42. tohtoročný týždeň ceny benzínov aj nafty na našich pumpách opäť vzrástli, a to už štvrtý týždeň po sebe. Predtým zhruba od júla až do konca septembra ceny pohonných látok klesali.

Liter 95-oktánového benzínu sa predminulý týždeň predával za priemernú cenu 1,735 eur a v týždňovom porovnaní sa jeho cena zvýšila o 1,5 %. Liter 98-oktánového benzínu dosiahol úroveň 1,924 eur za liter a oproti predchádzajúcemu týždňu zdražel o 0,9 %. Rástli aj ceny nafty, a to až o 3 % na priemernú úroveň 1,881 eur za liter.





V medziročnom porovnaní si za benzín a naftu stále priplácame. Benzín 95 je drahší o necelých 16 % ako vlani a benzín 98 o zhruba 13 %. Najvýraznejší medziročný rast však zaznamenáva nafta, ktorá je až o 37 % drahšia ako vlani.

Kartel tlačí ceny nahor





Počas predminulého týždňa ceny Brent klesli a atakovali až úroveň 90 amerických dolárov za barel. V minulom týždni ale opäť rástli a hýbali sa v pásme 93 až 97 dolárov za barel.

Smerom nahor sú ceny ropy podľa analytičky tlačené rozhodnutím kartelu OPEC+, ktorý sa dohodol na znížení svojej produkcie až o 2 milióny barelov denne, čo je najvýraznejší pokles od začiatku pandémie. „Za týmto rozhodnutím kartelu stojí snaha o zvýšenie cien ropy, keďže kartel OPEC nie je spokojný s cenami pod 90 dolárov za barel,“ dodala Glasová.

Aktuálne na rast cien ropy tlačí podľa analytičky aj oslabenie dolára, vďaka čomu sa ropa stala lacnejšou pre nedolárové krajiny, a to zvýšilo dopyt po nej. „No a do tretice ruku k dielu pridali aj správy o rekordnom exporte ropy z USA, čo podľa investorov nadväzuje na vysoký dopyt,“ konštatovala Glasová, podľa ktorej naopak, smerom nadol ropu tlačia obavy z recesie globálnej ekonomiky, ktorá by viedla aj k poklesu dopytu po nej.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu