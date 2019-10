Centrálna banka by mala viac pomôcť ekonomike, Trumpov poradca žiada znížiť úrokovú sadzbu

WASHINGTON 31. marca (WebNoviny.sk) - Šéf Rady ekonomických poradcov amerického prezidenta Larry Kudlow vyzval centrálnu banku USA, aby svoju hlavnú úrokovú sadzbu znížila o pol percentuálneho bodu.

Úroky meniť nebudú

V rozhovore pre televíznu stanicu CNBC Kudlow v piatok povedal, že americký Federálny rezervný systém (Fed) by mal viac pomôcť ekonomike prostredníctvom redukcie úrokov.

Fed minulý týždeň naznačil, že úroky pravdepodobne ponechá na nezmenenej úrovni celý tento rok po tom, ako základnú sadzbu v roku 2018 štyrikrát zvýšil.

Kudlow uviedol, že jeho vyjadrenie odzrkadľuje názor prezidenta, ale poprel, že ide o snahu tlačiť na Fed, ktorý bol zriadený ako nezávislá inštitúcia. "Opakujem názor prezidenta. Za tento názor sa nehanbí," povedal Kudlow.

Trumpova kritika na Twitteri

Prezident Donald Trump neskôr v piatok na Twitteri opätovne zaútočil na zvyšovanie úrokov zo strany Fed-u. "Ak by Fed mylne nezvýšil úrokové sadzby, hlavne ak inflácia je veľmi malá, a ak by neurobili nerozumne načasované kvantitatívne sprísnenie, rast HDP o 3 % a akciový trh by boli oveľa vyššie a svetové trhy by boli v lepšej situácii!" uviedol Trump na Twitteri.

Minulý týždeň Trump oznámil, že nominuje Stephena Moorea, svojho bývalého volebného poradcu a častého kritika Fed-u, na jedno z dvoch uvoľnených miest v sedemčlennom vedení Fed-u.

