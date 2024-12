Cena elektriny na trhoch sa drží nad hranicou 200 eur, za plyn zaplatíme o niečo menej

Cena elektriny na trhoch sa minulý týždeň udržala nad hranicou 200 eur. Ako vyplýva z údajov zverejnených pražskou burzou PXE, elektrina s dodávkou na Slovensko v budúcom roku sa na Zelený štvrtok predávala za vyše 203 eur za megawatthodinu. Najvyššiu hodnotu mala elektrina v stredu, keď sa megawatthodina predávala za takmer 206 eur za megawatthodinu.

Plyn sa na trhu TTF (virtuálny obchodný uzol Title Transfer Facility v Holandsku) v súčasnosti predáva za 91 eur za megawatthodinu.

Na Zelený štvrtok bola cena plynu ešte na úrovni 104 eur za megawatthodinu. Plyn dosiahol rekordné hodnoty začiatkom marca tohto roka. Na Medzinárodný deň žien sa plyn vyšplhal na trhu TTF na 216 eur za megawatthodinu.

Cena elektriny na pražskej burze sa v súčasnosti pohybuje ešte ďaleko pod úrovňou historických rekordov. Dva dni pred ostatnými Vianocami sa totiž predávala za takmer 330 eur za megawatthodinu. Začiatkom minulého roka sa ale elektrina obchodovala len za 55 eur za megawatthodinu.

Potrebujete náš plyn inak ohrozíte svoje ekonomiky a ľuďom klesne životná úroveň, odkázal Putin Západu

Ruský prezident Vladimir Putin varoval Západ, že pokusy západných krajín postupne ukončiť dovoz ruského plynu budú mať negatívny vplyv na ich ekonomiky.





Európske snahy o nájdenie alternatív k ruským dodávkam plynu budú „pre iniciátorov takejto politiky dosť bolestivé“, povedal vo štvrtok s tým, že v Európe teraz nie je žiadna „rozumná náhrada“.

Dodávky z iných krajín, ktoré by mohli byť odoslané do Európy, predovšetkým zo Spojených štátov, by spotrebiteľov stáli mnohonásobne viac a to by „ovplyvnilo životnú úroveň ľudí a konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva“, dodal.





Zo zemného plynu Európskej únie predstavuje 40 percent dovoz z Ruska. V prípade ropy je to 25 percent.

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

