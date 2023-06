Celoplošné testovanie na koronavírus bude dobrovoľné. Ak nepôjdete, budete 10 dní v karanténe (video)

Celoplošné testovanie bude s veľkou pravdepodobnosťou dobrovoľné.

Na tlačovej besede to povedal predseda vlády Igor Matovič s tým, že sa touto témou zaoberala koaličná rada.

Ako uviedol, ak sa občania nepreukážu testom, či už zo štátneho testovania alebo súkromného, budú musieť nasledujúcich desať dní zostať v karanténe.





Minister zdravotníctva Marek Krajčí vyzval zdravotníkov a študentov lekárskych fakúlt piatych a šiestych ročníkov a študentov ošetrovateľstva a urgentnej medicíny od druhého ročníka, aby sa prihlásili na pomoc pri celoplošnom testovaní, ktoré sa plánuje na obdobie najbližších víkendov.





Záujemcovia - dobrovoľníci sa môžu prihlásiť cez formulár na stránke korona.gov.sk. Pracovníci by mali byť ohodnotení sumou sedem eur na hodinu a dostanú rizikový príplatok v sume 20 eur za jeden pozitívny prípad. Krajčí verí, že sa nájde dostatok zdravotníkov, ktorí v tejto situácii pomôžu.

Ľudia sa zrejme budú musieť preukázať absolvovaním testu

Matovič nepriamo podmieňuje odmietnutie testu na koronavírus zákazom vychádzania pre konkrétnych ľudí, ktorí ho odmietli absolvovať. "Je to slobodné rozhodnutie každého človeka," povedal Matovič, pričom situáciu prirovnal k fúkaniu vodičov na zistenie alkoholu v dychu. "Ak to odmietnete, zadržia vám vodičák. Je to na každom slobodnom rozhodnutí," povedal premiér.





Hlavná časť testovania sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra. Pilotné testovanie bude 23. až 25. októbra v okresoch Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov. Testovať sa bude antigénovými testami, štát ich objednal približne 13 miliónov.









Na test stačí prísť na najbližšie odberné miesto, nie je potrebné vracať sa na miesto bydliska. Nemocnice budú testovať svoj personál a pacientov. Samostatne sa uskutoční aj testovanie v domovoch sociálnych služieb. Otestovaní budú aj vojaci a všetci v tímoch.





Celoplošné testovanie na Slovensku je podľa ministra zdravotníctva vízia, ako zastaviť šírenie ochorenia COVID-19 ešte predtým, ako by naše zdravotníctvo čelilo bezprecedentnému kolapsu. „Verím, že v tejto situácii, ktorá je kľúčovou pre zvládnutie pandémie na Slovensku, sa zomkneme ako národ a spoločnými silami dokážeme zastaviť šírenie tohto vírusu,“ povedal Krajčí. Premiér doplnil, že počas tlačovej konferencie sa na celoplošné testovanie prihlásilo už 465 zdravotníkov.





V priestoroch Ministerstva obrany SR (MO SR) zriadil rezort spoločné operačné centrum, ktorého súčasťou sú aj zástupcovia ostatných rezortov. Ide o centrálu plánovania operácie a následne tiež jej realizácia.





V rámci príprav celoplošného testovania obyvateľstva, teda operácie Spoločná zodpovednosť, v pondelok príslušníci Ozbrojených síl SR (OS SR) kontaktovali predsedov vyšších územných celkov VÚC, zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Únie miest Slovenska so žiadosťou o spoluprácu. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Vojaci budú kontaktovať samosprávy

Ako ďalej priblížila, hlavná časť testovania sa uskutoční v dňoch od 30. októbra do 1. novembra 2020 a v dňoch od 6. až 8. novembra 2020, pričom aktuálne je identifikovaných takmer 5-tisíc odberných miest. Rezort obrany zároveň upozornil, že testovať bude personál so zdravotníckym vzdelaním, nie preškolení vojaci.





Počas zajtrajšieho a nasledujúcich dní budú profesionálni vojaci kontaktovať a navštevovať zástupcov samospráv za účelom rekognoskácie a zistenia možností realizácie testovania.





Prioritne sa zabezpečí rekognoskácia pre pilotnú časť testovania, ktoré je naplánované od 23. do 25. októbra 2020 v súčasnosti najkritickejších okresoch, teda v Námestove, Dolnom Kubíne, Tvrdošíne a Bardejove. Následne budú rovnakým spôsobom kontaktovaní aj ostatní predstavitelia samospráv.

Postup po príchode na miesto testovania

OS SR majú k testovaniu nateraz pripravené základné postupy, ktoré aktuálne konkretizujú a konzultujú so zdravotníkmi a samosprávami.





„Po príchode občana na miesto testovania bude ako prvá spracovaná potrebná administratíva (niekoľko zákonom stanovených formulárov). Následne postúpia na odberné miesto, kde ich zdravotníci otestujú prostredníctvom výteru z nosohltana. Po odobratí vzoriek sa občania presunú do priestoru, kde počkajú na výsledok, ktorý bude k dispozícii o cca 15 až 30 minút,“ spresnila Kovaľ Kakaščíková.





V prípade pozitívneho výsledku bude testovaná osoba priamo na mieste oboznámená s povinnosťami a bude informovaná o ďalšom postupe. V súčasnosti sa pracuje s alternatívou, kedy by pozitívna osoba absolvovala domácu karanténu podľa platných usmernení úradu verejného zdravotníctva. V tejto súvislosti však MO SR upozorňuje, že uvedené informácie predstavujú základný plán postupu, ktorý bude ešte dopracovaný podľa stanoviska právnikov a zdravotníkov.





Personál, ktorý sa bude podieľať na testovaní, bude pred začiatkom operácie pretestovaný tak, aby sa minimalizovali možné riziká. Jednotlivé odberné miesta budú podľa spresnení hygienikov vybavené všetkými potrebnými dezinfekčnými prostriedkami a osobnými ochrannými prostriedkami.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?