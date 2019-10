Časti Spišského hradu hrozí deštrukcia, ale ministerstvu na rekonštrukciu chýbajú milióny eur

21.10.2019 (Webnoviny.sk) - Časť Spišského hradu by sa mala urýchlene obnoviť, inak jej hrozí deštrukcia. Ministerstvo kultúry však nemá v rozpočte potrebných 4 820 000 eur s DPH. Navrhuje preto, aby na sanáciu objektov Spišského hradu, ktoré sú v kritickom stave, dal peniaze štát. Investovať do pamiatky zapísanej v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO by sa malo v rokoch 2020 až 2022. Kabinet sa návrhom bude zaoberať na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Kežmarku.

Vyplýva to z návrhu na finančné zabezpečenie sanácie havarijného stavu Spišského hradu, konkrétne jeho románskeho paláca a západných palácov. Problémov spomínaných pamiatok je rozpadávajúci sa múr, ktorý ohrozuje okolie - zástavbu v Spišskom Podhradí a neďalekú štátnu cestu. V zlom stave sú aj klenby a dočasné zaisťovacie konštrukcie, ktoré sa už viackrát menili.

Nenávratné poškodenie

„Unikátnosť Spišského hradu zaväzuje, aby táto významná kultúrna pamiatka bola adekvátne udržiavaná a zachovávaná v čo najlepšom stave. Nedostatočné finančné pokrytie priebežných a nevyhnutných opráv vyústili až do súčasného havarijného stavu viacerých objektov hradného komplexu,“ konštatuje Ministerstvo kultúry (MK) SR v návrhu. Upozorňuje, že odborný monitoring potvrdil potrebu urýchleného zásahu.

„Akútny stav si vyžaduje potrebu reálne začať so zabezpečovaním a rekonštrukciou palácov, pretože ich skutočná deštrukcia sa stáva takmer nezvratnou a iba urýchlene začatie sanačných prác môže zabrániť ich nenávratnému poškodeniu,“ odôvodňuje MK SR potrebných takmer päť miliónov eur na obnovu palácov pamiatky zapísanej v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Projekt rekonštrukcie Spišského hradu je rozdelený do niekoľkých častí a konkrétne sa týka románskeho paláca, západných palácov s kaplnkou, kapitánskeho domu (sociálno-hygienické zariadenie), sanácie hradného brala a úpravy nádvoria – jeho spevnených a zelených plôch a opevnenia.

V zatiaľ vyčíslených nákladoch 4,82 milióna eur s DPH nie sú zahrnuté prostriedky na aktualizáciu projektovej dokumentácie a statiky a na projektovú dokumentáciu ďalších etáp obnovy Spišského hradu. Tieto práce na projektovej príprave by mali stáť 580 800 eur s DPH a bude nevyhnutné ich zabezpečiť pred realizáciou ďalších etáp celkovej obnovy hradu. Tá by mala okrem iného priniesť aj parkovisko a služby pre návštevníkov.

Veľké investície

Románsky palác, obranná veža a ďalšie stavby sa nachádzajú na hornom hrade, najvyššej časti hradného vrchu Spišského hradu a sú z hradu najviac zachované. Spišský hrad je jeden z najrozsiahlejších hradných komplexov v strednej Európe. Od roku 1993 je súčasťou Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako súčasť zápisu Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia.

Slovenská republika má v tomto zozname zapísaných sedem lokalít, z nich päť kultúrnych a dve prírodné. Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou, zároveň je Spišský hradný vrch národnou prírodnou pamiatkou a je aj súčasťou územia európskeho významu Travertíny pri Spišskom Podhradí.

Ministerstvo kultúry aktuálne zabezpečuje viaceré veľké investičné akcie, napríklad komplexnú obnovu požiarom zničeného hradu Krásna Hôrka, rekonštrukciu a dostavbu sídla Slovenskej národnej galérie či rekonštrukciu Štátnej opery v Banskej Bystrici a „nedokáže zo svojej rozpočtovej kapitoly poskytnúť finančné prostriedky na okamžitú, nevyhnutnú a dostatočnú sanáciu objektov Spišského hradu v kritickom stave“.

Ak sa ministerstvu kultúry podarí získať od štátu prostriedky bude na obnove spolupracovať so Slovenským národným múzeom (SNM). Spišský hrad má totiž v správe národné múzeu.

