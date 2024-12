Časť Chorvátskeho Grobu zostala bez dodávok pitnej vody, dôvodom je dlh a neoprávnený odber vody

17.5.2023 (SITA.sk) - Prevádzkovateľ verejného vodovodu a kanalizácie v Chorvátskom Grobe - Inštitút monitoringu a analýz (IMAZ) v stredu od 9:00 odstavil dodávku vody do odberných miest prevádzkovaných spoločnosťou Agilita vodárenská spoločnosť (AVS).

Ako informuje manažér komunikácie obce Peter Matula, ide o desiatky domácností vo viacerých častiach obce - v lokalite Hrudky a Brusnicová v Panónskom háji 2 a v lokalite Agátová v Panónskom háji 3 v časti Čierna Voda.

Dôvodom je narastajúci dlh AVS za vodné a stočné a neoprávnený odber vody bez uzatvorenej zmluvy.

Dlh narastá

Starostka obce Vladimíra Vydrová už podniká potrebné kroky na to, aby bola situácia s dodávkou vody vo všetkých častiach obce stabilná a dlhy AVS negatívne neovplyvňovali život miestnych obyvateľov.

„O situácii komunikujeme s príslušnými štátnymi orgánmi a snažíme sa nájsť veľmi rýchle riešenie“, vyhlásila starostka. Dodala, že jej prioritou v tejto veci je ochrániť obyvateľov akýmkoľvek zákonným spôsobom.

„AVS doteraz nereagovala na opakované výzvy spoločnosti IMAZ, ktorá za dodávku pitnej vody musí platiť dodávateľovi – Bratislavskej vodárenskej spoločnosti," dodal Matula.

„Dlh AVS voči nám sa už vyšplhal na viac ako 210-tisíc eur a každým dňom rastie. Nevidíme preto inú možnosť, ako pristúpiť k takémuto radikálnemu kroku, ktorý bohužiaľ pocítia aj obyvatelia niektorých lokalít v Chorvátskom Grobe,“ vyhlásil konateľ spoločnosti IMAZ Miroslav Čelinský.

Náhradné riešenia

IMAZ preto v utorok vyzval obyvateľov, aby si urobili dostatočné zásoby vody, ktorú budú môcť využívať počas odstávky.

„Pri lokalitách, v ktorých odstavíme prívod vody, dočasne zabezpečíme náhradné riešenia formou umiestnených hydrantov, kde bude možné naberať pitnú vodu,“ avizuje vodárenská spoločnosť.

Obyvateľov žiada IMAZ o zhovievavosť a pochopenie. „Mrzí nás, že sa nehorázne správanie majiteľa a prevádzkovateľa vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry v týchto lokalitách, ktorým je AVS, dotkne aj poctivých ľudí, ktorí si svoje záväzky na rozdiel od AVS plnia. Buď svoj dlh Agilita okamžite uhradí, alebo budeme žiadať vyhlásenie nútenej správy na túto infraštruktúru,“ prízvukujú zástupcovia IMAZ.

V takom prípade by sa vodárenská a kanalizačná infraštruktúra dostala do správy spoločnosti IMAZ a obyvatelia dotknutých lokalít by začali vodné a stočné uhrádzať novému prevádzkovateľovi.

Nútená správa

Obec prostredníctvom starostky Vladimíry Vydrovej prisľúbila IMAZ súčinnosť v konaní s Okresným úradom pri návrhu na vyhlásenie nútenej správy.

„Po vzájomných rokovaniach sa zhodli na tom, že spoločne urobia všetko preto, aby vzniknutú situáciu vyriešili čo najskôr tak, aby jej dôsledky obyvatelia pocítili čo najmenej," uzavrel Matula.

