Čaputovú ocenili za zásluhy v boji proti korupcii a upevňovanie liberálnych hodnôt, prevzala si Cenu cisára Otta

30.8.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová si v stredu prevzala Cenu cisára Otta. Prezidentku tak ocenili za zásluhy v boji proti korupcii, úsilie upevňovania liberálnych európskych hodnôt a osobný vklad pri ochrane životného prostredia na Slovensku.

Ôsma prestížna cena

Slávnostná ceremónia sa konala v Katedrále sv. Maurícia a Kataríny v Magdeburgu. Informovala o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec s tým, že laudatio pri tejto príležitosti predniesol bývalý nemecký prezident Joachim Gauck.

Ocenenie je v poradí už ôsmym prestížnym medzinárodným ocenením, ktoré prezidentka dostala počas výkonu svojho mandátu. Prezidentka cenu vníma ako ocenenie pre Slovensko a jeho občanov a tiež ako povzbudenie pre tých, ktorí chcú chrániť demokratické hodnoty a európsku spoluprácu.

Správne je hľadať riešenia

„Je tomu tak, keď sa stáva terčom každodenných útokov v mnohých krajinách. Čoraz viac politikov využíva krízy, ktorým čelíme, a s nimi prirodzene spojené obavy mnohých ľudí z budúcnosti, aj na spochybnenie demokracie samotnej," uviedla prezidentka.

S tým, že nie je správne nechať sa uniesť strachom z toho, čo príde, ale hľadať konkrétne riešenia a pokračovať v dialógu aj s tými, ktorí majú opačný názor. Prezidentka vo svojom príhovore zdôraznila, že demokracia nemôže prežiť bez demokratov, ktorí demokratické hodnoty praktizujú v každodennom živote.

Politika ako služba verejnosti

„Demokracia si vyžaduje lídrov, ktorí vidia politiku ako službu verejnosti, a nie gladiátorský zápas s cieľom zničiť svojich oponentov. Lídrov, ktorí chápu pokušenie politickej moci a sú schopní mu odolávať. Lídrov, ktorí vedia, že empatia je vlastnosťou silných. Ktorí vidia slušnosť a rešpekt voči iným ako silu, nie ako slabosť," uzavrela Čaputová.

Cenu cisára Otta udeľujú každé dva roky od roku 2005 osobnostiam, ktoré prispeli k európskemu porozumeniu, presadzujú liberálne hodnoty, mier, toleranciu a demokraciu a prispievajú k prehĺbeniu procesu európskeho zjednocovania. V minulosti ocenenie získala napríklad Angela Merkelová či rumunský prezident Klaus Iohannis.

