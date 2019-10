Čaputová v Bruseli podporila voľbu zo zahraničia, dôležitou je aj otázka životného prostredia

26.6.2019 (Webnoviny.sk) - Dôvera v Európsku úniu a jej inštitúcie nezávisí len od politikov, ale aj od ľudí, ktorí šíria jej dobré meno. Na záver svojej návštevy Bruselu to povedala prezidentka Zuzana Čaputová na stretnutí s krajanmi v Bruseli.

Stretnutia v Bruseli

Poďakovala sa im za ich prácu aj podporu, ktorú cítila počas kampane a stále cíti. „Požičiam si to známe – 20 percent záleží na systéme, ale 80 percent závisí od ľudí,“ povedala Slovákom aj Čechom združeným v organizácii Od Tatier k Schumanu. Publikum sa jej pýtalo na voľbu zo zahraničia, environmentálne otázky či to, ako chce spájať Slovákov.

Čaputová v utorok navštívila Brusel. Vyjadrila sa, že návštevu európskych inštitúcií nevníma ako návštevu zahraničia. Prijal ju belgický kráľ Filip, rokovala s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom aj predsedom Európskej komisie Jean-Claudom Junckerom. Ako povedala, počas týchto stretnutí sa snažila vyslať signál, že Slovensko chce byť spoľahlivým partnerom, ktorý sa však nebojí ozvať, keď sú porušované dôležité hodnoty.

Podpora volieb zo zahraničia

Prezidentka počas diskusie podporila voľbu zo zahraničia. Prisľúbila, že sa na to bude pravidelne pýtať, aj keď pripomenula, že táto téma je v kompetencií vlády a NR SR. Práve na túto tému smerovali otázky a návrhy publika. Nová hlava štátu ďalej hovorila o tom, ako by chcela spájať zdanlivo nezmieriteľné tábory. „Určite budem robiť všetko pre to, aby som bola inšpiráciou pre zmenu prístupu,“ pokračovala Čaputová.





Ako vysvetlila, sama bola liberálna kandidátka, ale hlas jej dali aj konzervatívni voliči. Pestrosť názorov je podľa nej obohacujúca, avšak pri rešpekte a tolerancii k iným. Počas diskusie sa vyjadrila aj ku klimatickej kríze a uhlíkovej neutralite. Práve otázky environmentálneho prostredia patria medzi jej priority.





Diskusiou s krajanmi Zuzana Čaputová ukončila svoju návštevu Bruselu. Išlo o jej druhú pracovnú cestu do zahraničia. Na prvú išla tradične do Prahy. V najbližšom období ju čaká návšteva susedných krajín. Zuzanu Čaputovú inaugurovali do funkcie pred desiatimi dňami – 15. júna.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !