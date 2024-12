Čaputová: Svetový deň Zeme je príležitosť uvedomiť si, čo môžeme zmeniť postojmi i konkrétnymi činmi

Svetový deň Zeme vníma prezidentka SR Zuzana Čaputová ako príležitosť pre každého uvedomiť si, čo možno zmeniť svojimi postojmi i konkrétnymi činmi. Vo svojom statuse na sociálnej sieti konštatovala, že Zem nie je nezničiteľná a jej zdroje nie sú nevyčerpateľné.

Trvalé poškodzovanie Zeme

Upozornila pritom, že životné prostredie Zeme je trvalo poškodzované v globálnom aj lokálnom meradle. V tom globálnom ide o emisie, produkciu odpadu, znečisťovanie oceánov a morí a v lokálnom prejavmi bezohľadnosti k prírode ako sú výruby lesov, necitlivé zásahy do ekosystémov, či skládky a smetiská, ktoré hyzdia krajinu.

Podľa Čaputovej však každý môže prispieť k tomu, aby bola Zem – spoločný domov zdravšia a čo najmenej devastovaná.

Nový projekt prezidentskej kancelárie

Prezidentka pripomenula, že v prezidentskej kancelárii napĺňajú koncept Zelenej kancelárie s cieľom stať sa do roku 2030 prvým uhlíkovo neutrálnym úradom na Slovensku.

„Ďalším novým projektom je Prezidentská zelená pečať, ktorá motivuje k nadštandardnej obnove verejných budov. Uhlíkovú stopu kompenzujeme aj novými stromami, ktoré vysádzame spoločne s mojimi kolegami,“ priblížila.





Zároveň uviedla, že Slovensko sa hlási k spoločným cieľom Európskej únie byť do roku 2050 klimaticky neutrálne a do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 55 percent. Pomôcť by mu mali aj plánované investície z Plánu obnovy.





Žiaci sa budú povinne vzdeláť o enviromentálnych témach, ministerstvo chce novú generáciu naučiť chrániť životné prostredie

Environmentálne témy sa stanú súčasťou povinného vzdelávania. Žiaci sa budú učiť o tom, ako aktívne prispievať k riešeniu klimatických problémov. Dôvodom má byť zhoršenie stavu životného prostredia, ubúdajúce zásoby neobnoviteľných zdrojov a globálne otepľovanie.

Aktivity v prírode

Zmena nastane po zavedení kurikulárnej reformy do praxe. Klimatické témy budú zahrnuté v predmetoch geografia, občianska náuka, chémia a biológia. Informoval o tom Odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva v tlačovej správe.

Reforma základného vzdelávania so sebou prinesie aktivity priamo v prírode, projekty v miestnej komunite, vlastné bádanie či experimenty žiakov v oblasti ochrany životného prostredia.

„Od memorovania prejdeme k zážitkovému vyučovaniu. Žiaci sa o ochrane prírody nebudú učiť naspamäť poučky, ale učitelia ich budú viesť k aktívnym riešeniam environmentálnych problémov. Žiaci sa teda v triede nielen oboznámia s informáciami, ale budú ich vedieť pochopiť a následne využiť. Je to spôsob, ako viesť novú generáciu k aktívnemu občianstvu, aby si mladí ľudia lepšie uvedomili, že svojou činnosťou môžu mať výrazný vplyv na životné prostredie a budúcnosť, v ktorej budeme žiť,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Zvýšenie ochrany životného prostredia

Súčasťou vyučovania budú odborné diskusie medzi žiakmi, v ktorých bude základom reagovať na protiargumenty, aj o tom, či môže jednotlivec prispieť k zmierneniu klimatických zmien. Žiaci pritom budú vychádzať z vlastnej skúsenosti o odlesňovaní, globálnom otepľovaní, znečistení, ale aj z odborných článkov.





Zmeny v životnom prostredí majú podľa rezortu školstva dopad aj na psychiku mladých. Vzdelávanie na základných školách tak má viesť žiakov k aktívnemu občianstvu v tejto oblasti.

Jedným z cieľov je, aby sa mladí ľudia vedeli zapájať do zlepšovania kvality životného prostredia. Prispieť to má k budovaniu ich psychickej odolnosti a schopnosti zvládať záťažové situácie.





„Vzdelávanie žiakov v environmentálnych témach je dôležitá súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu aj z pohľadu samotných mladých ľudí. Dôležité však je, aby si žiaci nielen osvojovali vedomosti o aktuálnych environmentálnych problémoch, ale aj chápali ich globálne súvislosti a získali spôsobilosti aktívne ovplyvňovať stav životného prostredia vo svojom okolí a aj v širšom meradle,“ doplnila riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová.

Enviromentálne témy

Environmentálne vzdelávanie je aktuálne súčasťou prierezových tém a je na rozhodnutí školy, do akej miery ju do vzdelávacieho programu zapracuje. Z výsledkov prieskumu Inštitútu vzdelávacej politiky s názvom Čo vás v tej škole učia Analýza stavu formálneho environmentálneho vzdelávania na Slovensku, vyplýva, že slovenskí žiaci v medzinárodných porovnaniach dosahujú priemerné výsledky vo vedomostiach o environmentálnych témach, majú problémy s pochopením a vysvetlením globálnych problémov, ktoré si vyžadujú kritické myslenie.

Tiež si menej uvedomujú význam vlastného konania pri riešení environmentálnych problémov. Z prieskumu vyplýva, že environmentálna výchova bola súčasťou obsahu vyučovacích predmetov na 53 percentách základných škôl.





Ako samostatný predmet bola na 5 percentách základných škôl. Zo zistení vyplynulo, že 77 percent gymnázií má environmentálnu výchovu zapracovanú ako súčasť obsahu predmetov. Aj z toho dôvodu bude obsah vzdelávania obohatený o aktuálne globálne výzvy.

