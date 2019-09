Čaputová sa zhodla s Pellegrinim, voľba generálneho prokurátora by mohla byť pestrejšia a kvalitnejšia

BRATISLAVA 19. júna (WebNoviny.sk) - Ak by kandidátov na generálneho prokurátora mohlo navrhovať viac subjektov, mohlo by to výber skvalitniť a spestriť. Myslí si to premiér Peter Pellegrini. Takúto zmenu by si želala prezidentka Zuzana Čaputová.

Nevidí na tom nič zlé

"Ja ako občan na tom nevidím nič zlé. Môže to len spestriť a zvýšiť kvalitu," povedal po rokovaní vlády premiér s tým, že na voľbe ako takej by sa nič nemenilo - generálneho prokurátora by volil parlament a menovala prezidentka.

Pripomenul, že po novom sa rozšírila právomoc navrhovať aj kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Vie si predstaviť, že podobne by to mohlo fungovať aj v prípade generálneho prokurátora.

Zároveň sa domnieva, že by bolo dobré, ak by prezidentka o tomto svojom návrhu rokovala priamo s Ústavnoprávnym výborom NR SR. "Ja som vyjadril logický súhlas, že na tom nemožno vidieť nič zlé," dodal premiér.

S prezidentkou Zuzanou Čaputovou aj o tejto zmene hovoril v utorok počas ich prvého oficiálneho stretnutia. Momentálne platí, že kandidáta na GP môžu navrhovať len poslanci NR SR.

Zmeny podľa Gála môžu pomôcť

Zmeny pri navrhovaní kandidátov si vie predstaviť aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Podľa neho to môže pomôcť. "Aj pri voľbe sudcov Ústavného súdu SR sme tieto zmeny zaviedli. S týmto absolútne nemám problém, koniec koncov vždy, keď sa otvorí voľba, to pomôže," povedal Gál na margo zmien.

"Vždy vládne návrhy musia prejsť dlhším procesom, medzirezortným pripomienkovaním, legislatívnou radou vlády, ale je to kvalitnejší postup. Uvidíme, ako sa to stihne, pretože kým by sa proces teraz začal, už budú parlamentné voľby," dodal.

Podľa Gála by mohli generálneho prokurátora navrhovať aj inštitúcie, ktoré majú toto oprávnenie pri ústavných sudcoch. Ide napríklad o verejnú ochrankyňu práv či odborové komory, advokátov, notárov či exekútorov. Právomoci má v tomto smere aj Súdna rada SR.

