Čaputová sa chce stretnúť s lídrami politických strán. Aj s Kotlebom, ak urobí určité ústupky

Do inaugurácie, ktorá bude 15. júna, chce relaxovať, no čas využije aj na prípravu na funkciu. "Chcem sa spoznať s ľuďmi z orgánov verejnej moci. Budem si pripravovať pôdu na to, aby som mohla naplno vykonávať funkciu prezidentky," uviedla a dodala, že na prvú zahraničnú cestu pôjde do Českej republiky, aby dodržala tradíciu.