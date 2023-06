Čaputová prijala nového českého prezidenta Pavla, spoločne možno pôjdu aj na Ukrajinu (video+foto)

Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok prijala nového českého prezidenta Petra Pavla, ktorý na Slovensko pricestoval spoločne s manželkou Evou.

Slovensko je prvou krajinou, ktorú krátko po svojej inaugurácii navštívil, čím pokračuje v tradícii svojich predchodcov. Pavel sa na Slovensku zdrží dva dni, pričom svoju cestu začal návštevou Prezidentského paláca v pondelok o 10:30, kde prebehol uvítací ceremoniál. Informoval o tom hovorca slovenskej hlavy štátu Martin Strižinec.

V pondelok krátko po 15:00 český prezident navštívi aj Úrad vlády SR, kde sa stretne s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom a v utorok 14. marca sa stretne aj s predsedom parlamentu Borisom Kollárom.

Pavel plánuje ísť v apríli na Ukrajinu

Čaputová uviedla, že s novým českým prezidentom zdieľajú mnohé spoločné hodnoty a názory, čo považuje za základ pre ďalšiu spoluprácu.





S českou hlavou štátu však spolu diskutovali o viacerých výzvach, najmä geopolitickej situácii, energetike, ale aj klíme. Doplnila, že sa zhodli i na tom, že by mohli absolvovať viaceré spoločné zahraničné cesty. Pavel uviedol, že jeho cesta na Ukrajinu by mala byť naplánovaná počas apríla. Chce ju skoordinovať so slovenskou hlavou štátu, ktorá vyjadrila vôľu navštíviť krajinu spolu s ním.





S Pavlom podľa Čaputovej zdieľajú rovnaké pozície i pokiaľ ide o dodržiavanie princípov právneho štátu, ale i medzinárodného práva. Podľa prezidentky slávime 30. výročie samostatnosti veľmi konštruktívne.

Priestor na spoluprácu v mnohých oblastiach

Pavel uviedol, že si váži, že jeho prvá zahraničná cesta smerovala na Slovensko. Potvrdil mnoho spoločných názorov a hodnôt s Čaputovou, čím sa podľa neho vytvára priestor na spoluprácu v mnohých oblastiach.





Podotkol však, že rovnako spoločne čelíme aj konfliktu na Ukrajine, ktorý dopadá na ekonomickú i sociálnu situáciu v oboch krajinách, čo vedie k napätiu. Nepodporovanie Ukrajiny môže podľa Pavla vyústiť do omnoho väčších problémov, než jej aktuálna podpora.





Český prezident tiež uviedol, že napätá situácia v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktorej budú v nadchádzajúcom období čeliť obe krajiny, bude závisieť od citlivosti prístupu k oslovovaniu občanov a od dôsledného pripomínania hodnôt, na ktorých Slovensko a Česko stoja.





„Nebezpečenstvo nie je u nás vo vnútri, ale za našimi hranicami a to, čo nás najviac ohrozuje, nie je rozdiel medzi politickými stranami vo vnútri krajín, ale agresívna politika Ruska,“ zdôraznil český prezident.

Všetci by mali mať rovnaké práva

Pavel si v pondelok uctí aj pamiatku obetí tragédie na Zámockej ulici, pri ktorej prišli o život dvaja muži z LGBTI komunity. V Českej republike sú zavedené registrované partnerstvá, pričom Pavel zdôraznil, že všetci by mali mať rovnaké práva a sám legislatívu, ktorá umožňuje registrované partnerstvá aj osôb rovnakého pohlavia podporuje.





„V princípe som proti akémukoľvek odstrkávaniu ktorejkoľvek skupiny, nech už ide o menšinu národností, náboženskú alebo inej sexuálnej orientácie,“ uviedol Pavel s tým, že akékoľvek navodzovanie atmosféry strachu je zlé.





„Preto som sa rozhodol navštíviť nie len miesto, na ktorom prišlo k tragickej udalosti, ale súčasne si aj uctiť pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Rovnako, ako odmietam akékoľvek prejavy násilia voči menšine, tak je mi cudzie aj zastrašovanie či dokonca fyzické násilie voči novinárom,“ doplnil Pavel.





Čaputová vyjadrila svoje sklamanie z toho, že na Slovensku doposiaľ nemáme podobnú legislatívu, ktorá by garantovala možnosť registrovaných partnerstiev.

„Naopak namiesto toho, že by sme tejto komunite ľudí poskytli aspoň tento minimálny štandard práv, tak sa táto téma a ľudia v nej stávajú predmetom politických útokov a politického boja. Je to problém častokrát len v hlavách politikov,“ dodala prezidentka s tým, že je to boj len s domnelým nebezpečenstvom, čo je pre ňu neprijateľné.





Vojenský generál vo výslužbe Petr Pavel sa po zložení sľubu 9. marca oficiálne stal novým českým prezidentom. V druhom kole volieb, kde sa uchádzal o priazeň voličov spolu s českým expremiérom Andrejom Babišom, získal Petr Pavel 58,31 percenta hlasov, čím sa stal najvyšším ústavným činiteľom ČR na nasledujúcich päť rokov.





