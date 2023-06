Čaputová oznámi rozhodnutie v súvislosti s opätovnou kandidatúrou, uvažovať bude do poslednej chvíle

16.6.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová podľa informácií Denníka N vážne zvažuje, že na budúci rok nebude kandidovať. Na základe zdrojov denníka to hlava štátu povedala viacerým blízkym a spolupracovníkom. Podľa informácií, ktorými médium disponuje, Čaputová do poslednej chvíle bude uvažovať, čo urobí. Je možné, že svoj postoj ešte zmení, no podľa Denníka N sú šance, že nebude kandidovať, vysoké.

Vyjadrenie Branislava Gröhlinga

Poslanec Národnej rady (SR) Branislav Gröhling v statuse na sociálnej sieti uviedol, že by ho mrzelo, ak by Čaputová opätovne nekandidovala. Považuje ju za najlepšiu hlavu štátu akú sme mali. Verí však i tomu, že bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok by bol jej dôstojným nástupcom.

Vyjadrenie Ivana Korčoka

Samotný Korčok na sociálnej sieti uviedol, že v tejto chvíli sa nebude k medializovaným informáciám súvisiacim s prezidentskými voľbami vyjadrovať, a požiadal médiá o pochopenie.

„Rešpektujem úrad hlavy štátu, aj pani prezidentku osobne, a nebolo by odomňa korektné vyjadrovať sa predtým, než akékoľvek stanovisko poskytne ona sama," napísal.

Prezidentkin hovorca Martin Strižinec v tlačovej správe v piatok informoval, že Čaputová oznámi rozhodnutie v súvislosti so svojou opätovnou kandidatúrou na funkciu hlavy štátu začiatkom budúceho týždňa

