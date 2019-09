Čaputová by získala takmer 53 percent, Šefčovič je druhý s výraznou stratou

BRATISLAVA 1. marca (WebNoviny.sk) - Zuzanu Čaputovú by podľa prieskumu agentúry AKO, ktorý si dal vypracovať jej tím, volilo 52,9 percenta respondentov. Druhý by podľa prieskumu skončil Maroš Šefčovič so ziskom 16,7 percenta hlasov a prvú trojicu uzatvára Štefan Harabin, ktorého by volilo 11,4 percenta opýtaných.

Výsledky prieskumu, v ktorom agentúra AKO 27. a 28. februára oslovila 800 respondentov, poskytol agentúre SITA Martin Burgr z tímu Zuzany Čaputovej.

Tá mala pôvodne výsledky prieskumu prezentovať na dnešnej tlačovej konferencii, pre nabitý program kandidátky však tlačovku zrušili. Piatok je zároveň posledný deň, keď možno zverejňovať výsledky prieskumov. Prvé kolo volieb sa uskutoční v sobotu 16. marca.

Snaha o vytvorenie konfliktu

Čaputovú podľa tlačovej správy posledné čísla napĺňajú silou aj zodpovednosťou za krajinu. Praje si, aby bola kampaň aj naďalej vedená v korektnom duchu. Takisto vníma snahy oponentov a niektorých politikov vytvoriť konflikt a odlákať pozornosť od toho, že ľudia sa už nemôžu pozerať na nespravodlivosť systému, ktorý mocní spoluvytvorili.

“Uvedomujem si, proti čomu stojíme. Očakávam, že posledné zverejnené čísla naplnia mocných strachom. Nie je to však strach zo mňa. Je to strach z nás všetkých, z toho, koľko ľudí sa spája, aby ma v súboji o spravodlivejšie Slovensko podporilo," uviedla Čaputová s tým, že nepristúpi na negatívnu kampaň a bude komunikovať témy, ktoré ona považuje za dôležité.

Šefčovič nemá ani 20 percent

Čaputová chce osloviť aj konzervatívnych voličov, veriacich, Slovákov, Maďarov, Čechov či Rómov. "Chcem oslovovať všetkých, lebo nás všetkých spája frustrácia z arogancie mocných a nespravodlivosti," uzavrela.

Podľa prieskumu agentúry AKO by za Čaputovou (52,9 %), Šefčovičom (16,7 %) a Harabinom (11,4 %) nasledoval Marian Kotleba (5,6 %), Béla Bugár (4,1 %), František Mikloško (3,1 %), Milan Krajniak (2,4 %). Eduardovi Chmelárovi namerali podporu 1,5 percenta, Martinovi Daňovi jedno percento a menej ako percento by získali Bohumila Tauchmannová, Ivan Zuzula, Róbert Švec a Juraj Zábojník.

Výsledky prieskumu AKO pre Zuzanu Čaputovú, ktorý robili telefonickým dopytovaním na vzorke 800 ľudí od 27. do 28. februára.

Meno kandidáta volebný model (%) interval spoľahlivosti (%) Zuzana Čaputová 52,9 48,9 - 56,9 Maroš Šefčovič 16,7 13,7 - 19,7 Štefan Harabin 11,4 8,8 - 14,0 Marian Kotleba 5,6 3,7 - 7,5 Béla Bugár 4,1 2,5 - 5,7 František Mikloško 3,1 1,7 - 4,5 Milan Krajniak 2,4 1,2 - 3,6 Eduard Chmelár 1,5 0,5 - 2,5 Martin Daňo 1,0 0,2 - 1,8 Bohumila Tauchmannová 0,5 0,0 - 1,1 Ivan Zuzula 0,5 0,0 - 1,1 Róbert Švec 0,2 0,0 - 0,6 Juraj Zábojník 0,1 0,0 - 0,4

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !