Čaputová by nemala zasahovať do vnútorných problémov iných štátov, podľa Danka môže poškodiť vzťahy

19.7.2019 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová by nemala zasahovať do vnútorných problémov okolitých štátov. Myslí si to predseda parlamentu Andrej Danko. Na najbližšom stretnutí sa o tom bude snažiť prezidentku presvedčiť.

Vyjadrenia môžu poškodiť bilaterálne vzťahy

„Niektoré vyjadrenia nás ústavných činiteľov môžu poškodiť bilaterálne vzťahy, na ktorých pracuje množstvo ľudí. Na úrovni V4 sa snažím mať dobre vzťahy a nemám dobré reakcie na to, čo zaznelo v okolitých štátoch,“ uviedol šéf parlamentu v rozhovore pre agentúru SITA.

Danko sa snaží mať s hlavou štátu korektný vzťah. Tvrdí, že ústavní činitelia by mali spolupracovať. „Prvý mediálny konflikt, ktorý urobila vo vzťahu s prezidentom Bieloruska, urobiť nemusela. Ja som prostredníctvom Lukašenka pozýval na oslavy SNP svojich partnerov v Bielorusku. Inak sme problémy nemali,“ uviedol a dodal, že s prezidentkou mal niekoľko stretnutí.

„Na tom najbližšom budem apelovať na to, že môžeme mať iné názory na rôzne politické zriadenia, ale ak mi volá Matečná (ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná, pozn. SITA) vystrašená, že prebieha certifikácia bravčového mäsa do Číny a Slovensko má zápornú obchodnú bilanciu, myslím si, že individuálne hrdinstvo na útok do Čínskej ľudovej republiky nie je na mieste,“ vysvetlil.

Spolupráca nemôže ísť na úkor hodnôt

Prezidentke podľa jej hovorcu Martina Strižinca veľmi záleží na dobrých a konštruktívnych vzťahoch nielen so susednými štátmi, čo zdôrazňovala na všetkých doterajších stretnutiach.

„Pani prezidentka si želá, aby bolo Slovensko vnímané ako sebavedomá a hodnotovo jednoznačne ukotvená krajina. Vyhlásenia pani prezidentky sú jasné a vecné, plne v súlade s postojmi ministerstva zahraničných vecí, politikou Európskej únie a NATO, ako aj v súlade s deklaráciou o zahranično-politickej orientácii Slovenska, ku ktorej sa prihlásil aj predseda NR SR. Pani prezidentka podporuje spoluprácu v rámci V4, pripomína však, že táto spolupráca nikdy nemôže ísť na úkor našich hodnôt. Otvorenú diskusiu s najbližšími partnermi považuje pani prezidentka za prirodzenú a je presvedčená, že najlepšie pre slovenskú zahraničnú politiku bude, ak sa všetci traja najvyšší ústavní činitelia budú držať spoločne podpísanej deklarácie," uviedol Strižinec pre agentúru SITA.

Kritika porušovania ľudských práv v Číne

Čaputová v stredu 10. júla pred čínskym ministrom zahraničných vecí Wangom Ji vyjadrila obavy z dodržiavania ľudských práv v Číne.





„Informovala som ministra zahraničných vecí, že ochranu ľudských práv vnímam ako nevyhnutný základ našej slobody. Aj preto som vyjadrila, v súlade so spoločnou pozíciou EÚ, znepokojenie a obavy zo zhoršujúcej sa situácie v oblasti ochrany ľudských práv v Číne a zo zadržiavania právnikov a ľudsko-právnych aktivistov, ako aj z postavenia etnických a náboženských menšín. Očakávam, že sa dosiahne pokrok v ľudsko-právnom dialógu medzi EÚ a Čínou," uviedla slovenská hlava štátu. Matečná považuje podobné vyjadrenia za ohrozenie slovenského exportu do Číny a zatváranie dverí pre slovenských podnikateľov v krajine.





Ministerka pôdohospodárstva pritom pripomenula, že len nedávno podpísali slovenskí mliekari dokument, ktorý ich oprávňuje vyvážať mlieko do Číny.

