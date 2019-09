Čaputová by mohla pritiahnuť aj časť voličov Kotlebu a Harabina, myslí si politologička

Čaputovej kampaň bola podľa Malovej efektívna, autentická a konzistentná a tento štýl by si mala zachovať aj v kampani pred druhým kolom prezidentských volieb, v ktorom sa stretne s Marošom Šefčovičom. „Ľudia uvítali jej nekonfliktný štýl. Na negatívnu kampaň nereagovala negatívne. To by malo fungovať aj pri druhom kole,“ povedala pre agentúru SITA Malová.