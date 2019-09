Čaputová by bola prezidentkou, prieskum ukázal jej náskok pred Šefčovičom

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) - V druhom kole prezidentských volieb by podľa prieskumu pre RTVS zvíťazila Zuzana Čaputová so ziskom 60,5 percenta. Maroš Šefčovič by získal približne 39,5 percenta hlasov opýtaných.

Čaputovú volia hlavne ľudia do 30 rokov

Podporu Zuzane Čaputovej deklarujú ľudia od 18 do 30 rokov s vysokoškolským vzdelaním, Marošovi Šefčovičovi respondenti vo veku 65 rokov a viac, ale aj voliči s maturitou.

Exkluzívny prieskum vypracovala spoločnosť MEDIAN SK od 17. do 19. marca na vzorke 1 014 respondentov starších ako 18 rokov. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.

Voliť určite pôjde 44 percent opýtaných

Necelé dva týždne pred druhým kolom volieb si je svojou účasťou istých 44 percent opýtaných, ďalších 20 percent svoju účasť zvažuje.

Najviac ľudí, ktorí hlásia, že sa na druhom kole zúčastnia, sú vo veku 18 až 24 rokov – 72 percent a v staršej vekovej kategórie nad 65 rokov – 74 percent, žijú v mestách nad 100 000 obyvateľov – 81 percent, majú maturitu – 74 percent alebo vysokoškolské vzdelanie – 72 percent.





K volebným urnám sa na budúcu sobotu častejšie chystajú ľudia, ktorí hlasovali aj v predchádzajúcich prezidentských (2014) a parlamentných (2016) voľbách, ale aj tí, ktorí v prvom kole volili oboch kandidátov, teda Zuzanu Čaputovú a Maroša Šefčoviča. Najväčšiu ochotu zúčastniť sa na druhom kole voľby deklarujú voliči SaS, SME RODINA a KDH.





Prvé kolo volieb prezidenta SR vyhrala so ziskom 40,57 percenta platných hlasov Zuzana Čaputová. Do druhého kola postupuje z druhého miesta so ziskom 18,66 percenta platných hlasov aj Maroš Šefčovič.



Druhé kolo volieb hlavy štátu sa uskutoční v sobotu 30. marca.

