Čaputová a Šefčovič sa v otázke finančnej pomoci od USA zhodli, rozdeľuje ich voľba ústavných sudcov

BRATISLAVA 23. marca (WebNoviny.sk) - Kandidáti na prezidenta Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič sa v otázke voľby kandidátov na ústavných sudcov rozchádzajú, v otázke finančnej pomoci od USA pre slovenské letiská sa zhodli.

Čaputová aj Šefčovič, ktorí sa v sobotu stretli v predvolebnej diskusii RTVS Voľby prezidenta SR 2019 - 2. kolo - Duel, si myslia, že Slovensko by malo prijať financie od USA na opravu vojenských letísk na Slovensku.

Ohrozenie suverenity Slovenska

"Nevidím náznaky ohrozenia suverenity Slovenska," povedala Čaputová. Podľa nej spor v tejto otázke je sporom medzi koaličnými stranami Smer-SD a SNS.

V takejto otázke by podľa nej mal byť racionálny nadhľad. Šefčovič súhlasí s názorom rezortu diplomacie, že žiadne cudzie základne ani trvalé rozmiestenie cudzích vojsk u nás nehrozia.

"Nie je to zásah do našej suverenity. Pokiaľ by v zmluve boli takéto náznaky, nikdy by sme to nepodpísali," uviedol. Peniaze na opravu letísk od USA by podľa neho ušetrili naše peniaze, ktoré by mohli ísť napríklad na slovenské nemocnice.





Čaputová tvrdí, že Slovensko potrebuje funkčnú vládu. Ak by mala byť nefunkčná, nástrojom sú práve predčasné voľby. Ona ako prezidenta by sa pokúsila vstúpiť do rokovaní vládnych strán.

Šefčovič je za tajnú voľbu sudcov

V otázke voľby ústavných sudcov sa dvojica rozchádzala. Šefčovič je za tajnú voľbu kandidátov v parlamente, lebo ústavní sudcovia sa budú vyjadrovať aj k budúcnosti niektorých politických strán.

Čaputová je za verejnú voľbu. "Voľba ústavných sudcov sa stala nielen politickou témou, ale aj korisťou. A toto zvyšuje nároky na dohľad verejnosti," povedala.





Počas diskusie Šefčovič vyčítal Čaputovej, že jej štáb odmietol niekoľko spoločných diskusií. Taktiež očakával, že by niektorá z predvolebných debát mohla byť v anglickom jazyku. "Nenašiel sa termínový prienik nás dvoch," odôvodnila Čaputová, prečo sa niektoré diskusie neuskutočnia.





Podľa nej sa väčšina, hlavne tých televíznych, ktoré majú najväčšiu sledovanosť, do moratória uskutoční. Zároveň Čaputová priznala, že Šefčovič je v anglickej komunikácii schopnejší vzhľadom k jeho doterajšiemu pôsobeniu v zahraničí. "Moja schopnosť dohovoriť sa anglicky nie je vôbec problém," dodala s tým, že v určitých situáciách považuje pomoc tlmočníka za dobrú.

Téma genderovej politiky

Kandidátku na hlavu štátu vyrušuje, ak je niektorá skupina ľudí objektom nenávisti. Za dôležitý považuje rešpekt k právam jednotlivca. Kým podľa nej má Šefčovič viac skúsenosti zo zahraničia, ona je viac ponorená do problémov na Slovensku.





"Musíme si pozametať pred vlastným prahom, aby sme mohli byť silným hráčom v zahraničí," povedala. Šefčovič si myslí, že ľudia majú obavu, že bude genderová politika Slovensko rozdeľovať a môže to byť polarizujúca téma.





Čaputová priblížila, že tisícky drobných darcov prispeli na jej kampaň približne sumou 250-tisíc eur. Myslí si, že sa vie odpútať od Progresívneho Slovenska, ktoré ju podporuje, a hoci je stále členkou strany, nemá problém sa tohto postu vzdať.





"Viem byť nezávislá a vedela by som neutrálne vykonávať mandát," uviedla. Šefčovič napriek podpore strany Smer-SD vyhlásil, že bude nezávislým prezidentom. "Budem tvrdo postupovať vo všetkých otázkach, ktoré sú spájané s nekalými javmi, trestnými činmi, ktoré treba vyšetriť," uviedol. Podľa neho je silným signálom, že sa v prípade zvolenia vzdá imunity.

Čaputovej koncipientská prax

Čaputová sa vyjadrila k obvineniam, že v čase, keď si robila koncipientskú prax mala aj živnosť. "Vtedy bol možný súbeh advokátskej praxe a živnosti a nebolo treba to vtedy ohlasovať. Nevzťahujme kritéria, ktoré boli prijate neskôr, na prax predtým. Postupovala som v súlade so zákonom," uviedla.

Šefčovič trvá na tom, že jej koncipientská prax nie je v poriadku. „Nenašiel som ani jednu interpretáciu, v ktorej je možný súbeh živnosti a koncipientskej praxe,“ povedal Šefčovič.

Podpora Zemana

Šefčovič by ako prvé v prípade jeho zvolenia za prezidenta vystúpil v Národnej rade SR. Témou by bolo, aby spoločne hľadali témy, okolo ktorých by sa vedeli zjednotiť. "Musíme bojovať za lepšiu krajinu, musíme sa spájať," uviedol. Rovnako je potrebné podľa neho vytvárať si vzťah s politickými stranami a aj s médiami.





Čaputová by po zvolení za hlavu štátu pozvala na diskusiu predsedov politických strán, aby spoločne diagnostikovali problémy spoločnosti a hľadali riešenia na ich nápravu.





Šefčovič priblížil, že v nedeľu sa má stretnúť s českým prezidentom Milošom Zemanom. Či bude dôvodom to, aby mu vyjadril podporu, Šefčovič nekomentoval.





"Nedovolil by som si prejudikovať to, čo povie. Potom sa vyjadrím," dodal. Čaputová berie na vedomie, ak Šefčovič cíti blízkosť k Zemanovi. Ona nedeľu strávi s občanmi na pikniku.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

