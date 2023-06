Calzona sa oficiálne ujal kormidla slovenskej reprezentácie, Taliana do funkcie odporučil Hamšík (video)

2.9.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový zväz (SFZ) v piatok oficiálne uviedol do funkcie nového trénera slovenskej reprezentácie Francesca Calzonu.

Ako v úvode tlačovej konferencie povedal prezident zväzu Ján Kováčik, kontrakt znie od 19. augusta 2022 do 31. decembra budúceho roka s tým, že v prípade postupu na majstrovstvá Európy v roku 2024 bude zmluva automaticky predĺžená i na kontinentálny šampionát.

Kováčik priznal, že odporúčanie na talianskeho odborníka dostal od dlhoročnej opory reprezentácie Mareka Hamšíka, ktorý počas väčšiny hráčskej kariéry pôsobil na Apeninskom polostrove a s Calzonom spolupracoval v SSC Neapol.

„Ešte 8. júna som dostal zvukovú správu od Mareka Hamšíka, ktorý povedal svoj osobný názor, ze by sme sa mali vybrať cestou zahraničného trénera. Po návrate z Azerbajdžanu a Kazachstanu sme sa spolu s Karolom Belaníkom stretli s Marekom a začali rozvíjať túto myšlienku. Potom 28. júna sme sa stretli s Calzonom, kde sme si povedali, že si túto spoluprácu vieme predstaviť,“ dodal Kováčik.

„Štruktúra kontraktu je náročnejšia ako pri domácich tréneroch alebo tréneroch z Česka. Calzona nebude mať domicil na Slovensku a museli sme vyjasniť, ktoré financie bude zdaňovať na Slovensku a ktoré v Taliansku,“ vysvetlil Kováčik.

Neprezradil, koľko bude reprezentačný tréner mesačne poberať, no dodal, že „celkové náklady na šesť ľudí, vrátane trénera Calzonu, budú 67-tisíc eur“.

Samotný Calzona považuje za česť, že zasadne na lavičku slovenského národného mužstva. „Myslím si, že táto krajina má potenciál na pôsobenie vo veľkom futbale. Som veľmi motivovaný. Pre mňa je to dôležitá pozícia. Chcem robiť veľké a dobré veci i zmeny, ktoré potrebujeme. Okamžite som bol rozhodnutý, že chcem byť trénerom Slovenska,“ podotkol 53-ročný kouč, ktorý doteraz pracoval na klubovej úrovni iba v Taliansku.

Okrem klubu SSC Neapol bol asistentom trénera aj v Cagliari, Empoli, Sorrente, Alessandrii a Perugii. Vo viacerých kluboch pracoval pod hlavným koučom Mauriziom Sarrim, ktorý aktuálne vedie Lazio Rím.

Ku kormidlu slovenského mužstva prichádza v čase, keď medzi slovenskou verejnosťou nepanuje veľká spokojnosť s predvádzanou hrou a výsledkami. Uvedomuje si, že ako zahraničný tréner bude ostro sledovaný.

„Viem, že to nie je radostné obdobie pre slovenský futbal, ale chcem zlepšiť situáciu národného tímu, zapojiť hráčov tak, aby si uvedomili, že reprezentujú vlastnú krajinu. Budem tvrdý a budem vyžadovať disciplínu a dobré správanie. Chcem, aby hráči počas zrazov nemysleli na svoje kluby, ale sústredili sa na reprezentáciu. Kľúčová bude spolupráca, nechcem vystupovať ako generál vo vojne. Budem klásť dôraz na zodpovednosť a disciplínu hráčov,“ povedal Calzona. Na margo potenciálu reprezentačného A-mužstva poznamenal, že bude stavať na mladých i skúsenejších hráčoch.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz