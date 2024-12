Čaká Slovensko ďalšie sprísnenie opatrení? Podľa epidemiologičky máme len jedno východisko

Počty ľudí nakazených koronavírusom sa zvyšujú a vo vzduchu visí otázka, či sa bude situácia na Slovensku s nástupom jesene ešte viac zhoršovať. Navrhne konzílium odborníkov ďalšie sprísnenie opatrení?

Na názor sme sa spýtali profesorky Zuzany Krištúfkovej z Katedry epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave a poradného konzília odborníkov, ktoré pravidelne zasadá na Úrade vlády.

Komunitné šírenie u nás zatiaľ nemáme

Okrem importovaných a dohľadateľných nákaz cez kontakty pozitívne testovaných osôb sa sporadicky, najmä v Bratislave, objavujú aj infikovaní bez známeho prameňa nákazy. Podľa profesorky Krištúfkovej však zatiaľ nemožno hovoriť o komunitnom prenose.





„Komunitné šírenie by nastalo vtedy, keby sme väčšinu kontaktov pozitívnych prípadov nevedeli dohľadať a zistiť, kde sa nakazili, celoslovensky to tak však ešte nie je,“ uviedla pre portál vZdravotníctve.

Opatrenia budú smerovať k obmedzeniu kontaktov

Avšak, v prípade, že by boli denné prírastky pozitívnych prípadov ešte vyššie, nevylučuje prijímanie prísnejších opatrení.





„Najlepším opatrením je, keď sa ľudia navzájom nestretávajú, a preto budú naše kroky viesť najmä k obmedzeniu sociálnych kontaktov,“ ozrejmila s tým, že jedným z prvých opatrení je obmedzovanie hromadných podujatí, ako sú oslavy, svadby či firemné akcie.





„Je veľmi ťažké rozhodovať, či niektorých pripraviť o prácu, alebo iných ohroziť na živote. Ľudia by nemali veriť tým, ktorí im hovoria to, čo chcú počuť. Pravda nie je príjemná a preto sa jej mnoho ľudí bojí. Chceme docieliť, aby počet nových infikovaných nerástol do takej miery, že by sme museli zatvárať školy, lebo považujeme za potrebné, aby fungovali,“ priblížila.





Podľa epidemiologičky sa aktuálne nachádzame v druhej fáze druhej vlny a vývoj situácie bude závisieť od toho, ako zodpovedne budú ľudia dodržiavať navrhované opatrenia.

V prvej vlne Slovensko potrebovalo získať čas

„V prvej vlne sme rýchlo prijímali veľmi prísne opatrenia najmä z toho dôvodu, že sme chceli pripraviť zdravotníctvo a zdravotnícke služby na očakávaný nápor pacientov. Infektologické oddelenia boli v minulosti výrazne redukované. Museli sa pripraviť plány na reprofilizáciu iných oddelení na infekčné, kde by boli schopní liečiť pacientov s COVID-19.



Nemali sme ani dostatok osobných ochranných pracovných prostriedkov, liekov a respirátorov. Chceli sme ochrániť ľudské životy, lebo sme videli, ako prvá vlna pandémie prebiehala v Taliansku a Španielsku,“ vysvetlila.









Ako dodala, okrem času, ktorý sme vďaka opatreniam získali, sa ľudia naučili chrániť pred nákazou napríklad nosením rúšok. Mnohí mladí ľudia však opatreniam neprikladajú veľkú váhu a začali sa správať nezodpovedne, myslí si profesorka Krištúfková.

Čakanie na vakcínu

Podľa jej názoru budú do dodania vakcíny protiepidemické opatrenia najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šíreniu ochorenia COVID-19.

„Každý z nás by sa mal zamyslieť nad tým, ako prispeje k tomu, aby sa epidémia nešírila,“ dodala na záver s tým, že všetci sme už unavení z momentálnej situácie. Je však presvedčená, že ju zvládneme.

Horoskopy na dnes Pondelok 23. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 23. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Neodkladajte problémy bokom, ale snažte sa o ich okamžité riešenie. Čím viac ich odložíte na neskoršie, tým viac komplikácií pribudne. Nenechávajte nič na náhodu.

Býk 21.4. - 21.5.

Stojte pevne na vlastných nohách a nevšímajte si žiadne posmešky. Mali by ste mimoriadne zvýšiť svoju aktivitu, asi sa to prejaví i na výsledkoch.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Najkritickejšie bude ráno. Len sa nezariekajte a nesľubujte nič, čo by vás mohlo neskôr mrzieť. Večer nájdete niečo, o čom ste si mysleli, že je navždy stratené.

Rak 22.6. - 22.7.

Dnes by ste mali dokázať, že nie ste taký egoista, za akého vás niektorí ľudia majú. Keď budete naozaj chcieť, určite nájdete kompromis prijateľný tak pre vás, ako aj pre druhú stranu.













Všetky Horoskopy Pondelok 23. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

