Čaká nás plošné očkovanie štvrtou dávkou vakcíny proti koronavírusu? Lengvarského ministerstvo priblížilo, kedy pristúpi takému kroku

O celoplošnom podávaní štvrtej dávky mRNA vakcín na prevenciu koronavírusu je ešte predčasné uvažovať. Pre agentúru SITA to povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Petra Lániková.

Ako uviedla Lániková, rezort zdravotníctva sa pri nastavovaní ďalšej fázy očkovania bude riadiť stanoviskom odborných autorít, akou je EMA, a zároveň odporúčaním výrobcu vakcín.

Zdôraznila, že ministerstvo pozorne sleduje a analyzuje dostupné dáta či vývoj modifikovaných vakcín na nové varianty. Na ich základe a po konzultácii s odborníkmi rozhodne o ďalšom postupe.

Nemecký ústavný súd odsúhlasil nariadenie, podľa ktorého majú byť zdravotnícki pracovníci povinne zaočkovaní proti COVID-19.

Ústavný súd vo štvrtok oznámil, že zamietol sťažnosť proti opatreniu s tým, že ochrana zraniteľných ľudí v nemocniciach a opatrovateľských domovoch je dôležitejšia ako zásah do práv zdravotníkov.

Nemecká vláda pôvodne chcela zaviesť povinné očkovanie pre všetkých dospelých, no zákonodarcovia odmietli aj návrh na zavedenie povinného očkovania pre ľudí nad 60 rokov. Dve dávky vakcíny proti koronavírusu zatiaľ dostalo takmer 76 % nemeckej populácie.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz