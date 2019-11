Čaká nás najdlhšie zatmenie Mesiaca v tomto storočí, nebeské divadlo potrvá niekoľko hodín

BRATISLAVA 25. júla (WebNoviny.sk) - Po troch rokoch nás čaká úplné zatmenie Mesiaca. Stane sa tak v piatok večer 27. júla a bude to najdlhšie úplné zatmenie Mesiaca v tomto storočí, pretože fáza úplného zatmenia potrvá takmer 104 minút. Pred tromi rokmi trvalo iba 73 minút. Agentúru SITA o tom informoval Július Koza z Astronomického ústavu SAV.

Mimoriadna dĺžka zatmenia je daná tým, že Mesiac bude prechádzať veľmi blízko stredu tieňa Zeme. V prípade priaznivého počasia bude možné jeho celý priebeh pozorovať aj na Slovensku. Mesiac sa objaví nad horizontom o 20:24 práve v čase začiatku čiastočného zatmenia.

Astronomický úkaz

Zatmenie sa skončí v sobotu 28. júla približne 20 minút po polnoci. Ďalšie úplné zatmenie Mesiaca nastane ráno v pondelok 21. januára 2019, a jeho úplná fáza potrvá 102 minút, uvádza sa v tlačovej správe.

Zatmenie Mesiaca je astronomický úkaz, pri ktorom tieň Zeme dopadá na povrch Mesiaca. Nastáva v čase okolo splnu, keď sa Mesiac počas svojho orbitálneho pohybu dostane do blízkosti predĺženej spojnice Slnko - Zem a vstúpi do tieňa Zeme. Nie je to však tieň zemského povrchu, takzvaný geometrický tieň, ale tieň ovplyvnený atmosférou Zeme.





"Z pozorovaní zatmení v minulosti sa zistil súvis medzi veľkosťou tieňa Zeme, jasom a farbou mesačných zatmení na jednej strane a sopečnou a meteorickou aktivitou na strane druhej, ktoré podmieňujú množstvo prachu vo vysokej atmosfére vo výške okolo 100 km a tým aj ohyb a rozptyl svetla. Pozorovaním mesačných zatmení tak možno zistiť stupeň celkového zaprášenia a znečistenia atmosféry Zeme na tých miestach, kde práve v čase zatmenia Slnko vychádza alebo zapadá," uvádza Koza.

Zatmenie blízko horizontu

Ďalej vysvetľuje, že omnoho menej nápadným javom je sploštenie tieňa Zeme, ktoré možno očakávať, pretože aj Zem je mierne sploštená. Skutočne pozorované sploštenie tieňa Zeme je omnoho väčšie ako Zeme samotnej. To je možné vysvetliť sploštením atmosféry, ktoré je spôsobené rotáciou Zeme a vyššou hustotou studenej polárnej atmosféry.

Z pohľadu pozemského pozorovateľa tieň Zeme postupuje po Mesiaci od jeho východného okraja k západnému. „To svedčí o tom, že Mesiac sa v skutočnosti pohybuje od západu na východ. My však vnímame jeho zdanlivý pohyb od východného obzoru k západnému. Tento dojem v nás vyvoláva rotácia Zeme. Kruhový tvar zemského tieňa na Mesiaci viedol už starých gréckych astronómov k záveru, že Zem je guľa. Pekný zážitok z pozorovania zatmenia poskytne pohľad cez triéder, teda poľovnícky alebo turistický ďalekohľad, ktorý je vhodné upevniť na statív alebo iný improvizovaný stojan,“ podotkol Koza.

Dodáva, že celé zatmenie sa bude odohrávať pomerne blízko horizontu. To je dobrá príležitosť pre fotografov a lovcov zaujímavých snímok získať nočnú kompozíciu Mesiaca v zatmení spolu so scenériou okolitej krajiny alebo budov.

Jupiter bude jasne žiariť

Mesiac sa bude v čase maxima zatmenia o 22:22 nachádzať v súhvezdí Kozorožec. Pod Mesiacom smerom k horizontu bude nápadná svojou červenkastou farbou planéta Mars. Vpravo od nich priamo nad južným bodom bude planéta Saturn, ktorá bude v tom čase v súhvezdí Strelec.

V smere tohto súhvezdia leží aj stred našej Galaxie, ktorej disk uvidíme v priemete na oblohu ako Mliečnu cestu - slabučko svetielkujúci pás viditeľný z miest bez svetelného znečistenia nočnej oblohy, ktoré sú čoraz viac vzácnejšie.





Ešte ďalej vpravo bude možné vidieť hviezdu Antares nápadnú svojím červenkastým blikotavým svetlom. Je to hviezdny obor, ktorý je najjasnejšou hviezdou súhvezdia Škorpión. Vpravo od Antaresu bude nápadne jasne žiariť planéta Jupiter, ktorá bude v tom čase v súhvezdí Váhy.

Ďalšie informácie o zatmení sú na webstránke aktualít Astronomického ústavu SAV www.astro.sk/news/.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

