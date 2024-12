Čaká nás dobrý ročník?

28.11.2023 (SITA.sk) - Ak k tomu navyše pridáme vlažný postoj zo strany štátu, je to prinajmenšom rizikový biznis. Tento rok si veru vinohradníci pochvaľovať nebudú, avšak vinári naopak áno a vyhliadky na kvalitu nového ročníka sú naozaj viac než pozitívne. Aj vo vinárstve Matyšák veria, že ročník 2023 bude patriť k tým najlepším za poslednú dekádu, no cesta k nemu je ako vždy kľukatá a náročná.

Robiť víno na Slovensku je v posledných rokoch čoraz ťažšie. Rastúce náklady, postupný úbytok vinohradov či pretlak lacných zahraničných vín v sieťach sú len jedny z viacerých faktorov, ktoré sťažujú slovenským vinárom biznis. I napriek týmto prekážkam je však túžba každý rok priniesť na trh výnimočné vína a potešiť milovníkov vína vo vinárstve Matyšák silnejšia. Nešlo by to však bez dlhodobej spolupráce so špičkovými slovenskými vinohradníkmi. "Kvalita hrozna je pre nás nesmierne dôležitá. Do značnej miery od toho pochopiteľne závisí aj výsledná kvalita nášho vína. My však našťastie máme dvorné vinohrady v Malokarpatskej a Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti, takže máme vždy záruku kvality, široké portfólio odrôd a tým pádom aj možnosť výberu. Keď máte k dispozícii napríklad Sauvignon z Karpát aj z juhu, viete si pre tú prémiovú líniu vybrať pochopiteľne ten lepší. A to je obrovská výhoda", objasňuje hlavný enológ a výrobný riaditeľ v jednej osobe Jaro Žák. Zažité klišé, že vinár musí mať svoje vinohrady, teda očividne stráca na význame. Naopak, je to podľa neho ich silná stránka. "S niektorými vinohradníkmi spolupracujeme už viac ako 20 rokov. Fungujeme viac menej už na kamarátskej báze, všetko spolu dôkladne konzultujeme, vysádzajú pre nás nové odrody. My máme istotu kvalitnej suroviny a oni zase majú istotu príjmu a fairovej spolupráce. Pre obe strany je to win-win", dodáva Žák.

Málo hrozna, no o to kvalitnejšie

Aká bola teda tohtoročná kampaň? Pre mnohých vinohradníkov jedna z najhorších, keďže boli od začiatku skúšaní chorobami, hlavne perenospórou, no aj ten, kto choroby zvládol, mal celkovo menej hrozna. "Naši vinohradníci našťastie zvládli choroby, ale mali tak či tak menej úrody. Problém mimo chorôb bol ten, že bolo menej kvetných púčikov, čo vyústilo do nižšej úrody - hrozna bolo menej zhruba o 35%. Minulý rok sme mali zase oproti priemeru o 20% viac hrozna. Je to nevyspytateľné. Na druhej strane, má to aj pozitívny efekt - tým, že bolo menej strapcov, tak tie čo boli, boli o to silnejšie a vyzreli veľmi dobre. Bola dostatočná zásoba dažďa, bolo v podstate normálne leto ako kedysi, tým pádom bol dostatok kyselín v hrozne a vďaka dobrému záveru leta a krásnej teplej jeseni bolo aj dostatočne vyzreté s krásnymi cukornatosťami", vysvetľuje Žák. Kampaň bola podľa neho pokojná s výsledkom takmer 2 mil. kg výlučne slovenského hrozna od svojich dvorných vinohradníkov, čo predstavuje zhruba o tretinu menej oproti minulému roku. Na problém s tzv. diferenciáciou si sťažuje aj ich dvorný vinohradník Richard Soják z Hlohovca: "Úroda sa zakladá cca od polky júna do polky júla. Vplyv počasia a poveternostných podmienok je kľúčový. Žiaľ násada z minulého roku bola nižšia - jedná sa o tzv. diferenciáciu kvetných púčikov. Minulý rok neprebehla ako mala a bola nižšia úroda, vytvorilo sa menej kvetenstva, namiesto 3 strapcov boli 2...tento rok tým trpelo veľa odrôd. Napr. staré Sauvignony mi dali podstatne menej, aj keď na prvý pohľad tam to hrozno bolo."

Aké vína na nás čakajú?

Hrozna bolo teda síce menej, ale zato o to kvalitnejšie. A to sa samozrejme pretavilo do výsledného produktu - vína. Síce vína ešte zrejú a niektoré aj dlhšie budú, no indície sú už teraz jasné. "Vína sú šťavnaté, ovocné, plné, jaderné, nie sú postavené na prázdnom cukri. Krásne sa ukazujú odrody ako Irsai Oliver, Müller Thurgau, Pesecká leánka, aj rizlingy. Celkovo biele odrody sú veľmi pekné. Taktiež aj ružové vína, resp. červené vyzerajú veľmi dobre. Naozaj sa ukazuje, že by to mohol byť veľmi dobrý ročník. Možno je ešte skoro hovoriť, ale prirovnal by som ho aj k ročníku 2021, ktorý bol vskutku výnimočný a azda najlepší za poslednú dekádu", zhodnotil Jaro Žák.

"Máme aj vína vhodné na vyzrievanie v agátových sudoch metódou sur-lie (miešanie vína zo zdravými kvasničnými kalmi - pozn. redakcie). V agátovom dreve nám leží Silvánske zelené, Veltlínske zelené aj Rizling rýnsky z Mužle. Veľmi pekný je aj Dunaj a Cabernet Franc z Modrán. Taktiež musím spomenúť aj Muškát žltý z východu, ktorý pôjde do Momenta Asti. Hádam tam ani nie je zlé víno", skromne a s úsmevom dodal Žák.

Chýba väčší patriotizmus

I napriek tomu, že na Slovensku vieme vyrábať skvelé vína, ktoré získavajú ocenenia aj v zahraničí, nie sme až takí patrioti ako by si slovenskí vinári želali. Tomuto určite nepomáhajú ani obchodné reťazce, ktoré majú často dohodnuté obrovské objemy s veľkými svetovými producentami vína a tlačia v letákoch práve to ich víno za nízke ceny. Pričom by sa o ich kvalite veľa krát dalo polemizovať. "Chceli by sme, aby si ľudia viac vážili to, čo sa skrýva v jednej fľaši slovenského vína. Je za tým celoročná ťažká práca vo vinohradoch a v pivnici. A často vám to pokazí jednoducho počasie. Neviete si nakúpiť suroviny kedykoľvek chcete a uvariť za 6 týždňov ležiak ako pri pive. Na dobré víno čakáte niekedy aj roky. A väčšine ľuďom je aj tak dať 7-8 eur za fľašu dobrého vína veľa. Vo Francúzsku by sme si za obdobnú kvalitu mohli pýtať desaťnásobok, ale tu sa musíme samozrejme prispôsobiť slovenskému trhu", poťažkal si Žák.

Oáza pre gurmánov

Aj keď vína z produkcie vinárstva Matyšák kúpite aj v supermarketoch, svoje najlepšie vína predáva vinárstvo prostredníctvom siete vlastných predajní Matyšák shop a klasických vinoték. Tých pod hlavičkou Matyšák shop na štýl moderných bottle shopov je na Slovensku dnes už okolo dvadsať. V ponuke tak nájdete okrem Matyšákovej produkcie aj kvalitné svetové destiláty či remeselné delikatesy. Head someliér vinárstva Matyšák Erik Dorušinec si výber pochvaľuje. "Dnes ponúkame najširší sortiment produktov zo všetkých slovenských vinárstiev. Nájdete tu naozaj skvosty v podobe vín s medailami z Paríža, Madridu, Brusselu či Japonska. V národnom salóne vín SR patrí naše vinárstvo každoročne medzi rekordérov. Máme tu napríklad aj oceňovaný sekt, ktorý získal v azda najrešpektovanejšej svetovej súťaži v Paríži Vinalies Internationales pred dvoma rokmi pre Slovensko historické zlato. Je si naozaj z čoho vyberať a nemusíte tu minúť majland", uzatvára Dorušinec.

Zoznam Matyšák shopov, vinoték a eshop nájdete na www.vinomatysak.sk.

Informačný servis

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Poškodená zásielka nie je zodpovednosťou Ježiška, ale predávajúceho

21.12.2024 (SITA.sk) - V rámci sviatkov preferuje čoraz viac spotrebiteľov nákup darčekov online s doručením domov. Týmto spôsobom sa však nedá úplne vyhnúť nečakaným problémom, ako sú poškodené zásielky.

Krehké predmety

Riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová radí nepreberať zásielku s poškodenou krabicou, ak obsahuje krehké predmety. Pri prevzatí balíka by mal spotrebiteľ dôkladne zdokumentovať jeho stav a v prípade potreby ihneď kontaktovať predávajúceho.

„Ak sa rozhodnete balík aj napriek zjavnému poškodeniu prevziať, dokumentáciu rozhodne nepodceňte a skúste si natočiť populárny unboxing,“ dodáva Hekšová. Aj v prípade, že nepoškodený balík obsahuje poškodený tovar, je možné ho reklamovať, pretože predávajúci zodpovedá za správne zabalenie výrobku.

Poškodená zásielka

Spotrebiteľ má povinnosť reklamovať poškodenú zásielku priamo u predávajúceho, lebo práve s ním má uzatvorenú zmluvu, nie s prepravcom. Iná situácia nastane, ak si spotrebiteľ objednal vlastného prepravcu, ktorého predávajúci neponúka.

V takom prípade je potrebné reklamáciu riešiť s doručovateľom. Spotrebiteľom sa odporúča skontrolovať zásielku hneď po jej doručení, aby sa vyhli komplikáciám pri reklamácii.

Ľudia často očakávajú, že tovar objednaný na Vianoce dorazí pred Štedrým dňom. Ak sa tak nestane, Hekšová upozorňuje, že majú možnosť odstúpenia od zmluvy.

„Ak predávajúci nedodá tovar v dohodnutom termíne, má spotrebiteľ právo stanoviť dodatočnú lehotu. Ak ani táto lehota nie je splnená, je možné odstúpiť od zmluvy,“ vysvetľuje Hekšová.

Vrátenie tovaru

Online nákupy poskytujú zákazníkom možnosť vrátiť tovar do 14 dní bez udania dôvodu. Toto právo umožňuje odstúpiť od zmluvy, napríklad ak je doručenie dlhšie, než sa očakávalo.

V období Vianoc často obchodníci garantujú doručenie tovaru do Štedrého dňa. Ak tento sľub nesplnia, ide o podstatné porušenie zmluvy.

Preťaženie doručovacích miest

Taktiež je tu riziko preťaženia doručovacích miest. Doručovacie spoločnosti sú niekedy nútené uložiť balíky na alternatívne miesta, ak je pôvodné miesto obsadené. Podľa Hekšovej je dôležité, aby nové miesto bolo podobne dostupné, čo sa týka vzdialenosti aj otváracej doby.

Problémy sa vyskytujú, keď nové miesto nie je obdobné, napríklad keď sú rozdiely v otváracej dobe alebo vzdialenosti značné. Ak sa miesto doručenia zmení na menej dostupné, môže to pre spotrebiteľov predstavovať veľké obmedzenie.

Náhradné miesto doručenia

Niektoré spoločnosti ponúkajú ľuďom možnosť vybrať si náhradné miesto doručenia, čo môže byť výhodné.

„Pre spoločnosti je odhadovanie obsadenosti doručovacích miest zložité,“ dodáva Hekšová, a preto možnosť výberu alternatívneho miesta môže zvýšiť spokojnosť spotrebiteľov. Avšak, nie všetky spoločnosti túto možnosť poskytujú a nie vždy sú v okolí dostupné alternatívne miesta.