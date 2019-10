Bývalý zhotoviteľ D1 s tunelom Višňové má dostať navyše 25 miliónov eur, OĽaNO chce vedieť dôvod

11.7.2019 (Webnoviny.sk) -

Hnutie OĽaNO chce vedieť, za čo má bývalý zhotoviteľ stavby diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové dostať dodatočne takmer 25 mil. eur.

Suma sa nakoniec zvýšila

Ako vo štvrtok informoval na brífingu poslanec NR SR a tieňový minister dopravy hnutia Ján Marosz, Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) mala pôvodne doplatiť taliansko-slovenskému združeniu Salini Impregilo - Dúha 23,5 mil. eur.

"Táto suma sa napokon zvýšila o viac ako milión eur na 25 miliónov eur. Prečo došlo k navýšeniu, nevieme a nevieme ani to, za čo máme vlastne Talianom doplácať," povedal Marosz.

"Už predtým boli v dohode zahrnuté duplicitné platby, položky, za ktoré zhotoviteľ už raz dostal zaplatené. Čo teda spôsobilo, že manažéri NDS zvýšili cenu?" uviedol poslanec.

V zmluve sú zbytočnosti

V uvedenej sume boli podľa neho aj položky, ktoré neboli bezprostredne potrebné na dokončenie diela. Poznamenal, že v zmluve sú zbytočnosti ako nosníky po záruke, bunky, zariadenie staveniska, ktoré NDS ani nepotrebuje.

"Daňoví poplatníci, občania, aj my chceme vedieť, za čo presne idú diaľničiari doplatiť odchádzajúcim stavbárom takmer 25 miliónov eur. Kým neuvidíme podrobný účet, domnievame sa, že tieto peniaze potečú do vreciek odchádzajúceho konzorcia ako odstupné za to, že sa nebude súdiť," poznamenal Marosz. NDS by podľa neho mala preukázať, čo za tie peniaze nakúpi.

Pochybnosti o kvalite výstavby tunela

OĽaNO má pochybnosti o stave stavby diaľnice, najmä tunela. Obáva sa tiež, či po odchode pôvodného zhotoviteľa nebude potrebné opäť doplácať ďalšie peniaze pri dokončení diela.

"Ešte nedávno boli v tuneli popraskané betónové konštrukcie. Ak doteraz neboli opravené, tak ich bude treba vybúrať a vybetónovať nanovo. Na základe písomných dôkazov, ktoré máme k dispozícii, si NDS ešte v máji objednala firmu na sken tunela, ktorý mal povedať, či je dielo v požadovanej kvalite," povedal expert hnutia pre dopravu Jiří Kubáček.

Sken stál podľa neho 222-tisíc eur, jeho výsledky nie sú známe. "Podľa našich informácii analýza stavby tunela dopadla dosť zle," upozornil.

Stavba sa môže predražiť a predĺžiť

Chyby na stavbe a najmä v tuneli podľa Kubáčka priznal aj investičný riaditeľ NDS Jiří Hájek s tým, že so zhotoviteľom sa o ne sporia a je to kryté bankovou zárukou.

"To iba potvrdzuje naše obavy, že časť betónových konštrukcií sa bude musieť vybúrať a opraviť. Banková zábezpeka vo výške 40 miliónov eur je však primárne určená na vyplatenie subdodávateľov. Kto teda zaplatí milióny eur za chyby, ktoré sa objavia deň po tom, keď zo stavby odíde pôvodný zhotoviteľ?" spýtal sa Kubáček.

Marosz vyslovil obavy, že stavba sa môže predražiť a predĺžiť, pričom môže byť následne ohrozené aj jej financovanie z európskych zdrojov. "Zhotoviteľ už zinkasoval 165 miliónov eur a vláda mu hodlá dať ďalších 25 miliónov eur. Máme vážne podozrenie, že dielo nie je v dobrom stave. Chceme vedieť, v akom je stave a za čo ešte máme platiť," uviedol poslanec. OĽaNO žiada predložiť odborné posudky a analýzy, či stavbári urobili prácu poriadne. "Chceme vidieť, kde sú chyby, v akom rozsahu, kto ich bude opravovať a platiť," dodal Marosz.

Agentúra SITA požiada o stanovisko NDS.

