Bývalý tréner Hamšíka chce prestať fajčiť, ale nedokáže to

LONDÝN 15. septembra (WebNoviny.sk) - Taliansky futbalový tréner FC Chelsea Maurizio Sarri by chcel prestať fajčiť, no nedokáže to. Päťdesiatdeväťročný kouč počas pôsobenia v Taliansku fajčil často aj na striedačke, v Anglicku to je zakázané.



Rodák z Neapola priznal, že sa so zlozvykom snaží skoncovať a viedol ho k tomu i jeho otec. "Žiaľ, aktuálne nedokážem prestať. Mohol by som sa skúsiť nefajčiť rok či dva. Viac nie. Potom by som znovu začal," zhodnotil Sarri.

Chelsea má s novým trénerom úspešný vstup do sezóny 2018/2019, hráči "The Blues" zvíťazili vo všetkých štyroch stretnutiach Premier League. Sarri predtým viedol tri roky SSC Neapol so slovenským kapitánom Markom Hamšíkom.

