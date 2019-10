Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi kúpil klub z Monzy, do dvoch rokov chcú byť v Serie A

MILÁNO 28. septembra (WebNoviny.sk) - Silvio Berlusconi, bývalý niekoľkonásobný taliansky premiér, sa opäť vrátil na futbalovú scénu. Po tom, čo v roku 2017 predal AC Miláno, sa jeho spoločnosť Finivest aktuálne stala majiteľom futbalového klubu Societa Sportiva Monza z talianskej Serie C. Kúpa ich vyšla na približne 3 milióny eur.



Klub z Monzy, založený v roku 1912, nebol nikdy v talianskej najvyššej lige. Šéfom Monzy sa stal bývalý viceprezident AC Milána, Adriano Galliani, ktorý pri vyjadrení pre agentúru AP neskrýval nadšenie a optimizmus: "Nikdy by sme nemali prestať snívať, zo Serie C do Serie A sa pokojne môžeme dostať už v roku 2020."

Societa Sportiva Monza vidí svoju budúcnosť pod Berlusconiho krídlami optimisticky. Počas jeho pôsobenia v Miláne klub získal 29 trofejí. Osemdesiatjedenročný bývalý politik klub z Milána predal v roku 2017 čínskemu konzorciu za 800 miliónov dolárov.

