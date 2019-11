Bývalý šéf vojenského spravodajstva Skuhra potvrdil Glváčovu verziu o komunikácii so Zsuzsovou

BRATISLAVA 26. januára (WebNoviny.sk) - Po prevalení komunikácie podpredsedu Národnej rady SR za Smer-SD a exministra obrany Martina Glváča s Alenou zs., obvinenou z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a podozrivou z objednávky vraždy exstarostu Hurbanova Lászlóa Bašternáka v roku 2010, Glváč tvrdil, že konal najmä cez tretie osoby a na odporúčanie generálneho prokurátora a exriaditeľa Vojenského spravodajstva Ľubomíra Skuhru.

Šéf prokuratúry Jaromír Čižnár to poprel, Skuhra pre verziu bývalého ministra potvrdil. Informuje o tom portál denníka Nový čas.

Poradil komunikovať cez tretiu osobu.

Pri svojej obhajobe Glváč tvrdil, že dialóg prebiehal prostredníctvom iných ľudí. „Pravdepodobne ako jediný z oslovených som na takéto kontakty upozorňoval príslušné orgány a postupoval som podľa ich pokynov a odporúčaní, pričom komunikácia prebehla prostredníctvom tretích osôb a v koordinácii s nimi,“ hovoril Glváč.

Podľa portálu cas.sk Vojenské spravodajstvo, ktoré mal Glváč o komunikácii s podozrivou informovať, poslancovu verziu potvrdil.

„V období, keď som zastával funkciu riaditeľa Vojenského spravodajstva, mi vtedajší minister obrany pán Glváč oznámil, že ho kontaktuje neznáma žena, s ktorou komunikuje pro­stredníctvom SMS v osobnej rovine. Povedal som mu, že v týchto prípadoch je bezpečnejšie komunikovať cez tretiu osobu. Pokiaľ by komunikácia nadobudla ekonomický, lobistický alebo podobný charakter, nech kontaktuje orgány činné v trestnom konaní. Týmto bola pre mňa záležitosť uzavretá. S menom Alena Zsuzsová som sa stretol iba v médiách,“ uviedol pre Nový Čas Skuhra, bývalý Glváčov dlhoročný podriadený z rezortu obrany. Prízvukuje, že išlo o súkromnú komunikáciu.

Skuhru viaže mlčanlivosť

V spise sa nachádza komunikácia medzi Glváčom a Zsuzsovou z roku 2018 po vražde novinára. Skuhra pôsobil ako šéf spravodajstva v rokoch 2013 až 2016, čiže písanie politika a možnej volavky Mariána K. trvalo roky, píše sa na portáli . Nový Čas pripomína, že "Skuhrovo vyjadrenie je prekvapivé preto, lebo súčasní či bývalí pracovníci Vojenského spravodajstva či SIS nezvyknú vystupovať pred médiami, ale najmä preto, lebo Glváč sa snaží vysvetľovať svoje kroky ako oficiálne odporúčanie kompetentných".

„Ak to bolo oficiálne, ako pán Glváč hovorí, pána Skuhru viaže mlčanlivosť. Ak jej nebol zbavený a prehovoril, porušil by zákon o ochrane utajovaných skutočností a hrozila by mu finančná pokuta, dokonca väzenie. Ak išlo iba o kamarátsku debatu medzi nimi, tak pán Glváč nehovoril pravdu a nešlo o oficiálne stanovisko,“ uviedol bezpečnostný analytik Jaroslav Naď, ktorý spolupracuje s OĽaNO. Situácia by sa mala vyjasniť budúci týždeň, keď si výbor na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva predvolá súčasného riaditeľa spravodajcov Jána Balciara.

