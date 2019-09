Bývalý šéf Trumpovej kampane priznal vinu, sľúbil spoluprácu pri vyšetrovaní ruského zasahovania

WASHINGTON 14. septembra (WebNoviny.sk) - Bývalý šéf prezidetskej kampane Donalda Trumpa Paul Manafort v piatok priznal vinu v dvoch bodoch obžaloby, ktoré súvisia s jeho prácou pre bývalého ukrajinského proruského prezidenta Viktora Janukovyča, a prisľúbil, že bude "plne a pravdivo" spolupracovať aj pri ďalšom vyšetrovaní tímu Roberta Muellera vo veci ruského zasahovania do kampane pred americkými prezidentskými voľbami v roku 2016, v ktorých Trump nakoniec zvíťazil.

Ide o súčasť dohody o vine a treste a podľa agentúry Associated Press (AP) tiež o veľký prelom v doterajšom procese s Manafortom, ktorý až do dnešného dňa odmietal spolupracovať.

Vyhne sa dlhému súdnemu procesu

Pre Manaforta dohoda znamená, že sa vyhne ďalšiemu dlhému a nákladnému súdnemu procesu, ktorý mu hrozil v iných bodoch obžaloby.



Už v auguste Manaforta v ešte ďalšom súdnom procese vo Virgínii uznali vinným v ôsmich z celkového počtu 18 bodov obžaloby, ktoré sa týkali predovšetkým daňových a bankových podvodov. Za tieto činy mu hrozí sedem až desať rokov väzenia.

Ak by sa teraz nedohodol na ďalšej spolupráci s Muellerovým tímom, zostali by živé aj ďalšie obvinenia voči nemu vrátane sprisahania proti Spojeným štátom, poskytovania falošných výpovedí, ako aj z toho, že sa nezaregistroval ako zahraničný agent. Teoreticky by mu za tieto činy hrozilo až 80 rokov odňatia slobody.

Obvinenia nesúvisia s Trumpom

Na piatkové priznanie sa Manaforta k dvom bodom obžaloby už reagoval aj Biely dom. Trumpova hovorkyňa Sarah Huckabee Sanders vyhlásila, že tieto obvinenia "absolútne nesúvisia" s prezidentom Trumpom.

Biely dom aj Trump osobne celý čas popierajú, že by so záležitosťami, ktorých sa obvinenia v prípade Manaforta týkajú, mali niečo spoločné a tvrdia, že ak sa Manafort niečoho aj dopustil, bolo to predtým, ako začal pracovať pre Trumpa. Tieto tvrdenia Bieleho domu však americké médiá neskôr na základe zverejnených obvinení v mnohých bodoch vyvrátili. V obvineniach sa napríklad uvádza, že pranie špinavých peňazí sa dialo "prinajmejšom do roku 2016" a spiknutie proti USA údajne trvalo až do roku 2017.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !