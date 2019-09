Bývalý kamarát Černáka vypovedal ako svedok v prípade vraždy Szymaneka

BANSKÁ BYSTRICA 21. marca (WebNoviny.sk) – Výsluchom bývalého príslušníka skupiny "černákovcov" Slavomíra Surového pokračovalo pred senátom Okresného súdu v Banskej Bystrici hlavné pojednávanie v prípade únosu a vraždy poľského podnikateľa Grzegorza Szymaneka.

Prokurátor trestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky žaluje Mikuláša Černáka pre trestný čin brania rukojemníka a trestný čin vraždy a obvineného Jána K. pre trestný čin vraždy, ktoré spáchali formou spolupáchateľstva.

Surový poprel tvrdenie Černáka

Pretože na doživotie odsúdený bývalý boss banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák sa k únosu Szymaneka priznal, dokazovanie sa vedie iba v prípade vraždy tohto poľského podnikateľa.

V tejto súvislosti súd predvolal ako svedka bývalého Černákovho kamaráta Slavomíra Surového. Ten priznal, že pracoval najprv v Černákovom fittness centre v Brezne a neskôr bol členom jeho bezpečnostnej služby Security 3. Vypovedal, že Černákovi robil šoféra a iné služby.

O Szymanekovi sa dozvedel, keď išli po neho do Lučenca a ukrývali ho v penzióne v Bystrej. Keď sa prezradilo, kde Poliaka ukrývajú, previezli ho do inej chaty. Celé skrývanie Szymaneka a komunikácia s jeho manželkou o výkupnom sa skončila v septembri 1997. Vtedy Černák v prítomnosti viacerých svojich ľudí i príslušníkov košického podsvetia Karola Kollárika a Alexandra Horvátha zastrelil Poliaka pri chate blízko Polomky na Horehroní. Po výstrele do úst Szymaneka podľa Surového podal pištoľ Kollárikovi a ten mu strelil do hrudníka. Surový tým zásadne poprel tvrdenie Černáka, že druhý výstrel na Szymaneka pochádzal z ruky Jána K. Surový vymenoval nielen osoby, ktoré boli pri poprave prítomné, ale vedel aj ich rozostavenie. Kollárika už nemožno vypočuť, pretože ho zavraždili v čase bojov košických skupín podsvetia.

"Šani" bol pri skutku

O Szymanekovi Surový vypovedal aj pre poľské justičné orgány. Keď sa ho Černák opýtal, či hovoril vtedy pravdu, tykal mu. Predseda senátu ho opakovane upozornil, aby svedkovi vykal. Preto Černák svojmu „štartérovi“ musel vykať a oslovovať ho pán svedok, alebo pán Surový. Svedok však už nevedel povedať, čo pre poľskú justíciu vtedy uviedol.

Surový je momentálne vo výkone 15-ročného trestu za vraždu Košičana Petra Klešča. Na súde povedal, že chce požiadať o obnovu konania v tejto veci, lebo do väzenia sa dostal iba na základe krivého obvinenia Alexandra Horvátha, zvaného Šani. Súdu predložil kópiu obvinenia Horvátha i jeho výpoveď, v ktorej priznáva, že Surového obvinil neprávom.

Senát sa oboznámil aj s listami, ktoré si písali niekdajší kamarát Černáka Miloš Kaštan a Surový. V nich nazývali Černáka „magor“ a Jána K. „kmotor“. Surový priznal, že obžalovaný Ján K. s manželkou sú krstní rodičia jeho staršiemu synovi. Ján K. mu vraj sľúbil vybaviť v Banskej Bystrici byt. Černák pred senátom kritizoval spoluobžalovaného Jána K., že v tejto veci odmietol vypovedať, ale potom sa o ňom negatívne vyjadril pred novinármi.

Alexander "Šani" Horváth ako svedok potvrdil, že bol pri skutku a strieľal aj Ján K. Černák ich s Kollárikom priviedol nad Polomku s tým, že mali ísť iba "postrašiť Poliaka". Proces s Černákom a Jánom K. pokračuje v apríli ďalším dokazovaním. Ján K. tvrdí, že je nevinný a k veci nevypovedal.

