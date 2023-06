Bývalý futbalový rozhodca Ľuboš Micheľ sa chce stať primátorom Prešova, kandiduje za Pellegriniho Hlas

2.9.2022 (Webnoviny.sk) - S programom pod názvom Prešov na úrovni vstupuje do boja o primátorskú funkciu v meste Prešov Ľuboš Micheľ.

Ako uviedol pri svojom piatkovom predstavení kandidatúry, vo vedení mesta sa striedajú stále tie isté tváre a úroveň v meste upadá, čo chce zmeniť.

Stále tie isté tváre

Bývalý futbalový rozhodca a v súčasnosti manažér je kandidátom strany Hlas - sociálna demokracia (SD). Podporu pri jeho kandidatúre v piatok prišiel do Prešova pri jej predstavení vyjadriť aj predseda strany Peter Pellegrini.

Ľuboš Micheľ je rodákom zo Stropkova, v Prešove žije od študentských rokov. Je bývalým medzinárodným futbalovým rozhodcom a športovým manažérom, ktorý pôsobil v riadiacich funkciách európskych kluboch Šachtar Doneck a PAOK Solún.

Vo volebnom období 2006 až 2010 bol zvolený za poslanca Národnej rady SR za SDKÚ-DS. Aktuálne je predsedom predstavenstva futbalového klubu Tatran Prešov a pôsobí ako projektový manažér.

"Vo vedení mesta sa striedajú stále tie isté tváre a úroveň upadá. Mesto neposkytuje ľuďom služby na úrovni 3. najväčšieho mesta. To je dôvod, pre ktorý som sa rozhodol kandidovať za primátora Prešova,“ vysvetlil dôvody, pre ktoré sa rozhodol kandidovať na funkciu primátora mesta Prešov.

Dostavba futbalovej arény

„Pre mňa je hlavné, aby bol Prešov moderným a bezpečným mestom. Celý môj program sa volá Prešov na úrovni, čo pre mňa predstavuje to, aby sa ľudia v tomto meste cítili dobre, aby ak idú za kultúrou, ak idú za zábavou, za športom, mali dostatočné podmienky na to, aby sa vedel každý v tomto meste nájsť. Aby každá komunita, ktorá tu žije, mala priestor na svoj rozvoj,“ dodal Micheľ, ktorý k svojim prioritám zaradil riešenie dopravy, ale aj športu, prioritne s ohľadom na čo najrýchlejšiu dostavbu Futbal Tatran Arény.

Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini dodal, že Micheľa ako kandidáta na primátora oslovila jeho strana.

„Prešov potrebuje nový impulz, potrebuje novú dynamiku. Potrebuje sa posunúť podstatne rýchlejšie dopredu, pretože po ostatné roky akoby zaostával a pozeral sa na okolité mestá ako sa posúvajú dopredu. Ľuboš Micheľ je človek, ktorý na rôznych pozíciách, či už manažérskych alebo aj športových dokázal, že je to človek, ktorý vie čo má robiť a má rešpekt, pretože jeho životný príbeh naozaj potvrdzuje, že dosiahol všade tam, kde bol tie najvyššie pozície. Myslím si, že Ľuboš Micheľ je človek, ktorý od nástupu, od prvého dňa bude vedieť okamžite riadiť úrad,“ uviedol o kandidátovi strany na funkciu primátora tretieho najväčšieho mesta Slovenska Pellegrini.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.