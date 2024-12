Bývalému prezidentovi Juventusu Turín znížili trest za podvod pri vyplácaní miezd počas pandémie

29.8.2023 (SITA.sk) - Talianska futbalová federácia (FIGC) znížila niekdajšiemu prezidentovi talianskeho futbalového klubu Juventus Turín Andreovi Agnellimu trest za podvod pri vyplácaní miezd futbalistom počas pandémie koronavírusu. Angelli uspel s odvolaním, takže si odpyká dištanc na 10 mesiacov namiesto 16 a zaplatí pokutu 40-tisíc eur namiesto 60-tisíc.

V máji ako jediný neprijal ponuku na mimosúdne vyriešenie záležitosti, okrem neho boli v tejto veci obvinení siedmi bývalí členovia vedenia Juventusu.

Tajne ich vyplácali

Až 23 hráčov súhlasilo so znížením platu na štyri mesiace, aby pomohli klubu prečkať krízu. Juventus oficiálne hráčom neplatil, no v skutočnosti im vraj tajne vyplácal peniaze a futbalisti sa reálne vzdali len mesačného platu.

Medzi obvinenými boli v tomto prípade aj bývalý viceprezident „starej dámy" Pavel Nedvěd a športový riaditeľ Fabio Paratici. Klubu hrozilo ďalšie súdne pojednávanie a odpočet bodov, no s FIGC sa napokon dohodol na pokute vo výške 718-tisíc eur.

Tímu odobrali body

Agnelli sa postavil pred súd aj v prípade falšovania účtovníctva, za ktoré dostal od FIGC dištanc na dva roky. Voči tomuto trestu sa tiež odvolal, no verdikt ešte nie je známy. Prokuratúra v Turíne rieši okrem Agnelliho ďalších 11 bývalých členov vedenia Juventusu aj v súvislosti s údajným podvodom na milánskej burze či manipuláciou s trhom.

Juventusu Turín v máji druhýkrát odobrali body z tabuľky Serie A 2022/2023 ako trest za finančné machinácie, dve kolá pred koncom sezóny prišiel o 10 bodov a klesol z druhej priečky na siedmu. Taliansky najvyšší športový súd v apríli vrátil „starej dáme" 15 bodov, ktoré mu odobral v januári. Odvolací súd FIGC sa neskôr znova zaoberal prípadom a udelil klubu ďalší trest. „Bianconeri" tak prišli o účasť v pohárovej Európe v aktuálnom ročníku 2023/2024.

Odstúpenie vedenia

Vo vedení Juventusu v novembri nastalo „zemetrasenie", keď z funkcií odstúpili šéf klubu Andrea Agnelli, viceprezident Pavel Nedvěd, výkonný riaditeľ Maurizio Arrivabene aj celá správna rada. Spomenutí predstavitelia klubu údajne v rokoch 2018 až 2020 nelegálne brali provízie z prestupov hráčov a investorom vykazovali falošné zisky.

Všetci boli potrestaní zákazom činnosti, no Nedvěd i ďalší uspeli s odvolaním a trest im zrušili. Paratici v reakcii na neúspešné odvolanie odstúpil v apríli z funkcie riaditeľa pre futbal v londýnskom klube Tottenham Hotspur. Jeho dištanc na 30 mesiacov zostal v platnosti nielen v Taliansku, ale celosvetovo.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.