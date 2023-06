Bývalého advokáta Mikuláša Černáka odsúdili za korupciu, podarilo sa to na tretí pokus

6.5.2021 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR (NS SR) vo štvrtok potvrdil vinu bývalého advokáta Mikuláša Černáka Daniela Maukša v kauze prijímania úplatkov a uložil mu trest tri roky a šesť mesiacov väzenia v prvej nápravnovýchovnej skupine.

V tomto prípade NS SR zmiernil verdikt Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) z leta 2019, ktorý Maukšovi uložil trest štyri roky väzenia. Odsúdený má tiež zaplatiť finančný trest vo výške 16 500 eur. V prípade, že by ho nezaplatil, súd určil náhradný trest vo výške jedného roku väzenia. Štvrtkové rozhodnutie NS SR je právoplatné.

Prípad advokáta Daniela Maukša a pôvodne troch spoluobžalovaných po prvýkrát uzavrel samosudca Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici v októbri 2008. Maukš za korupciu pri žiadostiach o prepustenie viacerých obvinených z väzby dostal osem rokov väzenia a peňažný trest 500-tisíc korún (16,6 tisíca eur).

Súd akceptoval dovolania

Po dva roky nepodmienečne dostali obžalovaní Róbert Sch. z Brezna a manželia Danuša a Hilmi Bolbolovci z Beňadikovej v okrese Liptovský Mikuláš. Advokátovi podľa verdiktu dali úplatky za prepustenie príbuzných z väzby a on sa s nimi mal deliť so sudcom Krajského súdu v Banskej Bystrici Miroslavom M., ktorý v novembri 2005 zomrel. Maukš akúkoľvek korupciu popieral, pričom tvrdil, že išlo iba o odmeny za právne služby, keďže nebol verejným činiteľom.

Nový proces s Maukšom sa konal na základe rozhodnutia dovolacieho senátu Najvyššieho súdu SR. Ten v roku 2012 akceptoval dovolania obžalovaných, zrušil pôvodné verdikty prvostupňového i odvolacieho súdu z rokov 2008 a 2010 a vrátil vec na nové prerokovanie a rozhodnutie. ŠTS následne v roku 2016 uložil advokátovi trest sedem rokov väzenia. Tento verdikt NS SR v roku 2018 zrušil a vec opätovne vrátil na ŠTS.

Bolbovci dostali osem mesiacov

Pokiaľ ide o obžalovaných manželov Bolbolovcov, tým vo štvrtok NS SR uložil trest zhodne po osem mesiacov a 29 dní väzenia, pričom túto dobu si už vo väzení odsedeli po predošlých odsúdeniach. ŠTS obom v roku 2019 uložil tresty v dĺžke 15 mesiacov odňatia slobody. Obžalovaným Róbertom Sch. sa dnes súd nezaoberal, keďže voči verdiktu z roku 2019 nepodal odvolanie.

Obvinenie voči Maukšovi bolo v tomto prípade vznesené v roku 2006, pričom skutky sa podľa obžaloby stali ešte v roku 2004. V období 2006 až 2007 bol advokát väzobne stíhaný, v období 2010 až 2012 bol vo výkone trestu.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.