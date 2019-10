Búranie pred bratislavským Istropolisom znepokojilo architektov

BRATISLAVA 13. apríla (WebNoviny.sk) – Minulotýždňové zbúranie mramorovo-betónového podstavca pred Istropolisom v Bratislave zaskočilo nielen verejnosť, ale vyvolalo reakcie aj architektov.

Odstránenie podstavca, na ktorom sa pred rokom 1989 nachádzala busta Františka Zupku, súvisí s prípravou zóny pre fanúšikov (fanzóny) majstrovstiev sveta v hokeji, ktoré sa uskutočnia v Bratislave a v Košiciach v dňoch 10. - 26. mája.

Obavy o budúcnosť Domu Odborov

„Budú vykonané aj ďalšie úpravy pozemku v rámci pripravovanej zóny, ale žiadne z týchto aktivít sa netýkajú budovy Istropolisu,“ uviedol hovorca bratislavskej mestskej časti Nové Mesto Marek Tettinger. Architekti zo združenia Docomomo, ale vyjadrili svoje obavy o budúcnosť celého komplexu Domu Odborov.

Vo verejnom vyhlásení architekti vyzývajú predstaviteľov magistrátu, mestskej časti Nové Mesto, ale aj vlastníkov nehnuteľnosti, aby ozrejmili svoje zámery v území a predložili ich na verejnú diskusiu. „Budova bývalého Domu odborov predstavuje v kontexte Bratislavy jedinečné verejné miesto kultúry, miesto s pamäťou a významnú historickú vrstvu, ktorá dokumentuje nielen architektonické, ale aj spoločenské dianie druhej polovice minulého storočia. Vymazanie tohto diela z mapy mesta znamená vymazanie dôležitej historickej etapy a podstatnej súčasti identity mesta. V Bratislave sa už nesmie opakovať to, čo sa stalo PKO,“ uvádzajú vo svojom vyhlásení architekti z Docomomo

Kultúra sa musí v Istropolise zachovať

Starosta Nového Mesta Rudolf Kusý pre agentúru SITA povedal, že otázka budúcnosti Istropolisu je určená hlavne pre vlastníka. „Som presvedčený, že kultúra sa musí v Istropolise zachovať. Očakávam, že majiteľ sa pustí do zmysluplnej modernizácie Istropolisu aj jeho okolia tak, aby naďalej slúžil aj ako multifunkčný spoločensko-kultúrny stánok,“ uviedol Kusý.





Docomomo (Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement) je medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá výskumom, dokumentáciou, propagáciou a ochranou pamiatok modernej architektúry. Organizácia vznikla roku 1990 v Holandsku a Slovensko je jedným z jej zakladajúcich členov. V súčasnosti sídli v Barcelone a združuje vyše 40 národných pracovných skupín. Slovenská pracovná skupina Docomomo funguje súčasne ako združenie Spolku architektov Slovenska. Jej členovia a členky, architekti, historici, teoretici a kritici architektúry sa zaoberajú výskumom a prezentáciou pamiatok modernej architektúry a súčasťou ich aktivít je aj spracovávanie národného registra pamiatok moderného hnutia.

