Bulharsko začalo s Ruskom rokovať o plyne, geopolitika nemá zasahovať do ekonomických záujmov

Úradujúci bulharský premiér Galab Donev v pondelok potvrdil, že Sofia začala rokovania na „najvyššej úrovni“ s ruskou spoločnosťou Gazprom o dodávkach vopred dohodnutých objemov plynu. Povedal to vo vysielaní tamojšej televíznej stanice bTV.

Rusko koncom apríla zastavilo dodávky zemného plynu do Bulharska po tom, ako predošlá vláda odmietla za ne platiť v rubľoch.

„Minister energetiky čaká na odpoveď Gazpromu. My ako dočasná vláda chceme zabezpečiť to, čo máme v dohode a nie vyjednávať o nových zmluvách. To urobí až budúca vláda. Naším cieľom je garantovať celú vykurovaciu sezónu,“ zdôraznil Donev.

Ten zároveň zdôraznil, že v tomto rozhodnutí bulharskej vlády nie je „žiadny geopolitický zvrat“. Podotkol, že Bulharsko je súčasťou Európskej únie a spoľahlivý spojenec NATO a geopolitika by nemala zasahovať do ekonomických záujmov.

Donev dodal, že dodávky plynu z iných zdrojov, predovšetkým z Azerbajdžanu cez nedávno sprevádzkované prepojenie, bude možné zvýšiť až od roku 2024.

Rusko spaľuje v továrni neďaleko hraníc s Fínskom veľké množstvo zemného plynu. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Rystad Energy, podľa ktorej tam denne zhorí 4,34 milióna metrov kubických plynu v odhadovanej hodnote 10 miliónov dolárov.

Závod Portovaja na skvapalnený zemný plyn podľa odborníkov páli plyn, ktorý by inak smeroval do Nemecka. Informoval o tom spravodajský portál BBC.

Prvé signály, že niečo nie je v poriadku, prišli od fínskych občanov spoza hranice, ktorí začiatkom leta zbadali na obzore veľký plameň.

Výskumníci v júni tiež spozorovali značný nárast tepla vychádzajúceho zo zariadenia, pričom predpokladali, že pochádza zo spaľovania plynu.

Vedci sú znepokojení veľkým množstvom oxidu uhličitého a sadzí, ktoré spaľovanie vytvára, čo by mohlo zhoršiť topenie arktického ľadu.

Portovaja sa nachádza blízko kompresorovej stanice na začiatku plynovodu Nord Stream 1, cez ktorý prúdi plyn do Nemecka. Dodávky plynovodom sú od polovice júla obmedzené, pričom Rusi obmedzenie pripisujú technickým problémom. Nemecko tvrdí, že to bol čisto politický krok po ruskej invázii na Ukrajinu.

Aj keď presné dôvody spaľovania nie sú známe, objemy, emisie a lokalita sú podľa Sindreho Knutssona z Rystad Energy viditeľnou pripomienkou dominancie Ruska na európskych energetických trhoch.

„Nemôže byť jasnejší signál – Rusko môže zajtra znížiť ceny energie. Ide o plyn, ktorý by sa inak vyvážal cez Nord Stream 1 alebo alternatívy,“ uviedol.

Nemecký veľvyslanec v Spojenom kráľovstve Miguel Berger sa pre BBC News vyjadril, že európske snahy o zníženie závislosti od ruského plynu „majú silný vplyv na ruskú ekonomiku“. „Nemajú iné miesta, kde by mohli predať svoj plyn, tak ho musia spáliť,“ skonštatoval.

Ceny energií na celom svete prudko vzrástli po tom, ako vlády zrušili pandemické lockdowny a ekonomiky sa vrátili do normálu. Ceny opäť vzrástli vo februári tohto roku, keď Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu.

Európske vlády hľadajú spôsoby, ako dovážať menej energie z Ruska, ktoré predtým dodávalo 40 percent plynu používaného v Európskej únii (EÚ).

V dôsledku toho sa zvýšili ceny za alternatívne zdroje plynu a niektoré krajiny EÚ, napríklad Nemecko a Španielsko, teraz zavádzajú opatrenia na úsporu energie.

Putin's #Russia is killing the planet by burning off straight into the atmosphere 4.34 million cubic metres (153M ft3) of gas daily at a new liquefied natural gas (LNG) plant in Portovaya, northwest of St. Petersburg, next to Finland. - BBC.

This is environmental terrorism. pic.twitter.com/l1RR3Tua61