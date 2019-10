Bugár vidí zmeny medzi Ficom a Pellegrinim, ale zásluhy po vražde Kuciaka pripisuje inému

Bugár však zásluhy za zmeny nepripisuje Pellegriniho vláde. „Je to aj vďaka tlaku, ktorí sme cítili. Ľudia povedali - dosť. Očakávali riešenie. To bolo hybnou silou zmeny na čele Policajného zboru. Tí, ktorí si mysleli, že všetko môže zostať po starom, zistili, že sa to nedá. Nehovorím, koho je to zásluhou alebo kto bol brzdou. Situácia sa za polrok zmenila,“ povedal s tým, že na jar zavraždili novinára Jána Kuciaka a archeologičku Martinu Kušnírovú a po polroku došlo k pohybom vo veciach, kde to predtým nebolo možné.