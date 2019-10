Bugár si na druhé kolo prezidentskej kandidatúry trúfa a nevidí dôvod, prečo by sa mal vzdať

BRATISLAVA 5. januára (WebNoviny.sk) – Predseda Most-Híd Béla Bugár nevidí dôvod, prečo by sa mal vzdať pred druhým kolom prezidentskej kandidatúry.

Na druhé kolo si trúfa. Opozičných prezidentských kandidátov vyzval v novembri Robert Mistrík, aby sa vzdali kandidatúry v jeho prospech.

Ako Bugár povedal v sobotu novinárom, nebol to dobrý krok Mistríka.

„Nepoznáme všetkých kandidátov. Ako neskúsený vyzval, aby sa vzdali iní v jeho prospech. To nie je dobrý krok. Nemyslím, že by sme mali vytvoriť jedného silného kandidáta voči dvom extrémistom. Ľudia si musia vybrať. Občania nech sa rozhodnú. Nemyslím, že je to tak vyostrené, aby sme museli podporiť jedného kandidáta. Kto postúpi do druhého kola, je rozhodnutie občanov,“ vyhlásil Bugár.

Bugár 11. januára znovu začína s kampaňou pred prezidentskými voľbami. „Budem chodiť po regiónoch,“ povedal s tým, že voličom hovorí, aká je úloha a kompetencie prezidenta. „Väčšina ľudí nevie, že prezident nemôže zvyšovať dôchodky alebo platy. Ale má nezastupiteľnú úlohu, keď sa v spoločnosti udejú veci, ktoré môžu zvyšovať napätie. O tom hovorím s občanmi,“ uviedol.

Podľa Bugára Slovensko na pozícii hlavy štátu potrebuje skúseného človeka. „Ja skúsenosti mám,“ uviedol Bugár, ktorý každé rozhodnutie občanov vo voľbách príjme s pokorou. Prezident podľa neho nemôže byť aktivistom. „Musí byť prezidentom koalície i opozície. Pri kritike musí predostrieť aj víziu. Pri riešení napätí je potrebné mať skúsenosti,“ dodal.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !