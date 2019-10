Bugár nepovedal, či by podporil Fica za ústavného sudcu, ak by bol prezidentom

BRATISLAVA 15. januára (WebNoviny.sk) - Ambíciou podpredsedu parlamentu a predsedu vládnej strany Most-Híd Bélu Bugára je, aby Národná rada SR zvolila 18 kandidátov na ústavných sudcov a aby mal súčasný prezident SR Andrej Kiska možnosť vybrať deväť sudcov Ústavného súdu SR.

Uviedol to na tlačovej besede. Nepovedal však, či by podporil Roberta Fica za ústavného sudcu, ak by bol on prezidentom. "Tam ešte nie sme," podotkol.

Podľa neho je dôležité pred schôdzou parlamentu vypočuť všetkých kandidátov, ktorí budú verejne odpovedať na položené otázky a na základe tohto vypočutia sa môže každý poslanec rozhodnúť.

Pred riadnou schôdzou zasadne poslanecký klub Mosta-Híd a rozhodne, ktorých kandidátov vo voľbe podporia. Či by bol Fico dobrým ústavným sudcom, nepovedal. "To nie je moja úloha hodnotiť, akým by bol sudcom, vieme, aký má odborný profil, to je všetko," dodal Bugár.

Voľba ústavných sudcov Noví sudcovia sa budú voliť podľa starých pravidiel, keď sa vládnej koalícii na jeseň minulého roka zmeny nepodarilo presadiť zmeniť. Uchádzačom stačí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady SR, najmenej však 39. Parlament zvolí 18 kandidátov, z ktorých následne prezident Slovenskej republiky vymenuje polovicu. Novinkou bude verejné vypočutie kandidátov pred Ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR, na ktorom sa môže zúčastniť aj prezident. Z neho bude vyhotovený aj audio či videozáznam. Deviati sudcovia, respektíve sudkyne, budú obliekať taláre najbližších 12 rokov. Medzi nominovanými sú Daniela Švecová, Peter Kresák, Monika Jankovská, Edita Pfundtner, Ján Šikuta, Ján Štiavnický, Eva Kováčechová, Robert Šorl, Libor Duľa, Martina Jánošíková, Soňa Mesiarkinová, Marek Tomašovič, Dagmar Fillová, Pavol Malich, Peter Molnár, Martin Vernarský, Ladislav Duditš a Marián Sluk. Tiež Michal Matulník, Peter Straka, Radoslav Procházka, Boris Gerbery, Ľuboš Szigeti, Zuzana Pitoňáková, Ján Drgonec, Michal Truban a Radovan Hrádek, Anton Dulak, Eva Fulcová, Karol Kovács, Miloš Maďar, Juraj Sopoliga, Ivan Fiačan, Michal Ďuriš, Lucia Kurilovská, Martin Javorček, Kajetán Kičura, Štefan Kseňák, Peter Melicher a Robert Fico.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !