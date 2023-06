Budúcu stredu podávame demisiu, vyhlásil Sulík, požiadavka na odchod Matoviča nebola splnená

26.8.2022 (Webnoviny.sk) - Požiadavka odchodu ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) z vlády nebola splnená. Po stretnutí so zástupcami koaličných strán to povedal predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík. Ako uviedol, vláda tým príde o štyroch výkonných ministrov.

Nedotknuteľný Matovič

Takisto sa podľa neho koalícia vzdá 20 hlasov v parlamente a to len preto, že Igor Matovič je koaličných partnerov nedotknuteľný.

„My podávame demisiu budúcu stredu," povedal Sulík. Doplnil, že v parlamente bude strana pôsobiť ako opozičná. Septembrovú schôdzu parlamentu však strana pomôže otvoriť.

Budú konštruktívni

„A to z dvoch dôvodov. jednak sa tam schvaľuje prístup Fínska a Švédska do NATO, a tie návrhy ktoré prešli vládou v stredu a prídu do prvého čítania, tak tie podporíme v prvom čítaní," uviedol Sulík.

Pokiaľ budú chcieť koaličné strany presadiť iné veci, budú podla Sulíka musieť vyjednávať. „Budeme konštruktívni," zdôraznil šéf Sas. Dodal však, že strana iba ťažko podporí návrh štátneho rozpočtu.

