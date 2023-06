Budúcoročná sezóna F1 prinesie viac šprintových pretekov, majú veľmi pozitívne ohlasy

8.12.2022 (Webnoviny.sk) - V najbližšej sezóne majstrovstiev sveta monopostov F1 sa uskutoční až šesť šprintových pretekov, dvakrát viac ako v ostatných dvoch ročníkoch.

V roku 2023 absolvujú piloti upravený formát víkendu s piatkovou kvalifikáciou na sobotňajší šprint a následne nedeľňajšou veľkou cenou v Azerbajdžane, Rakúsku, Belgicku, Katare, USA a Brazílii, v stredu to oficiálne potvrdilo vedenie "kráľovnej motoršportu".

Šprinty, ktoré sa jazdia na tretinu vzdialenosti veľkej ceny a ich výsledky určujú poradie na štarte hlavných pretekov, mali v F1 premiéru v roku 2021.

Konali sa v anglickom Silverstone, talianskej Monze a brazílskom Interlagose, v tomto roku pribudli ku šprintu na okruhu v Sao Paule aj tie na rakúskom Red Bull Ringu a v talianskej Imole.

Nové destinácie pre budúci rok sú belgické Spa-Francorchamps, mestská trať v azerbajdžanskom Baku, katarský Lusail a americký Austin v štáte Texas.

"Sledujeme veľmi pozitívne ohlasy na šprintové preteky a už sa nevieme dočkať, keď fanúšikom na šiestich podujatiach prinesieme ešte viac akcie, vrátane historicky prvého šprintu na Veľkej cene USA v Austine. Zavedenie šprintov rozšírilo súťažné dianie na všetky tri dni súťažného víkendu, prinieslo viac zábavy fanúšikom a dodatočnú hodnotu pre zainteresované strany, vrátane tímov, vysielateľov, sponzorov, partnerov a hostiteľských miest,“ vysvetlil šéf F1 Stefano Domenicali zdvojnásobenie počtu šprintov na oficiálnom webe šampionátu.

Prvé budúcoročné šprintové preteky v F1 sú na programe 29. apríla v Baku, 1. júla sa uskutočnia v Rakúsku, 29. júla v Belgicku, 7. októbra v Katare, 21. októbra v Austine a 4. novembra v Sao Paule.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

