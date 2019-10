Budúca prezidentka Čaputová chce mať dobré vzťahy s Ficom aj Dankom, Šefčovič jej dal radu

BRATISLAVA 31. marca (WebNoviny.sk) – Víťazka prezidentských volieb Zuzana Čaputová sa bude snažiť mať dobré vzťahy so všetkými orgánmi moci, predovšetkým s predsedom vlády a predsedom parlamentu.

Chce mať aj korektné vzťahy s predsedami vládnych a opozičných politických strán. Čaputová to v nedeľu povedala v relácii televízie Markíza Na telo. S predstaviteľmi spomínaných subjektov sa postupne stretne vrátane predsedu Smeru-SD Roberta Fica.

Zmierlivý slovník

Čaputová si nemyslí, že jej vzťahy s Ficom budú kopírovať nedobré vzťahy expremiéra so súčasným prezidentom Andrejom Kiskom. „Každý sme iní, vzťahy nie sú prenosné, aj keď s pánom Kiskom zdieľame určité rovnaké hodnoty,“ uviedla.

Neúspešný prezidentský kandidát Maroš Šefčovič jej poradil, aby v rámci stretnutí s predstaviteľmi politickej scény zdôrazňovala potrebu upokojenia situácie na Slovensku a používala taký slovník, ktorý by ľudí spájal. V prípade Smeru-SD by mala klásť dôraz na to, čo je pre Smer-SD dôležité, a to je silný sociálny program. Šefčoviča mrzí, že nedokázal zmobilizovať väčší počet voličov.

„Rozumiem tomu, že tak krásne počasie, aké sme mali včera, ťahalo ľudí skôr von ako k volebným urnám,“ povedal s tým, že vyššia volebná účasť by podľa neho priniesla tesnejší výsledok.

Šefčovič má záujem byť členom aj ďalšej Európskej komisie, pociťuje však aj silný záväzok voči slovenským voličom, ktorí mu dali hlas v prezidentských voľbách. „Tento politický potenciál by som chcel využiť,“ povedal, podrobnosti však neprezradil.

Čižnár by nemal odísť z funkcie

Čaputová sleduje dianie na generálnej prokuratúre, no nemyslí si, že jej šéf Jaromír Čižnár by mal odísť z funkcie. Pred voľbou ďalšieho generálneho prokurátora by však podľa nej mali nastať systémové zmeny v tejto inštitúcii, ktorá má vážne nedostatky.





Čaputová bude žiadať preverenie disciplinárnej zodpovednosti prokurátora špeciálnej prokuratúry Dušana Kováčika, pretože má pochybnosti o činnosti tejto inštitúcie. Istú dvojkoľajnosť vníma Čaputová v zahraničnej politike Slovenska, a to v súvislosti s predsedom parlamentu Andrejom Dankom a jeho orientáciou na Rusko.





O tejto veci s ním chce otvorene hovoriť. V prípade parlamentných volieb, bez ohľadu na ich výsledok, Čaputová dodrží tradíciu a vytvorením vlády poverí lídra najsilnejšej strany.

Prezidentka všetkých ľudí

Úspešná kandidátka na prezidentku konštatovala aj ďalšej diskusnej relácii v RTVS O 5 minút 12, že prezident má byť inšpirátor, motivátor, spájač spoločnosti a aktívna hlava štátu.





„Spoločenská zmena sa však môže udiať iba postupnými krokmi a v spolupráci s ďalšími zložkami verejnej moci, najmä zaangažovaním verejnosti. To úzko súvisí s dôverou verejnosti v politikov a vôbec vo verejný život,“ poukázala Čaputová.

Dodala, že chce byť prezidentkou všetkých ľudí a prezidentský mandát vníma ako verejnú službu. „Treba sa pozerať dopredu, nezaseknúť sa v osobných sporoch. Keď sa človek ocitne vo vysokej pozícii, je to preto, aby pomohol krajine. Bude ma zaujímať, ako predstavitelia verejnej moci vnímajú témy, s ktorými prichádzam,“ prízvukovala.

Najväčšia výzva

Spájanie spoločnosti je pre Čaputovú jedna z najväčších výziev, ktorá ju čaká. Svoj názor chce komunikovať otvorene, ale s veľkým ohľadom na nositeľov iných názorov.





„Pokiaľ je možné zhodnúť sa v hodnotách, tak rozdielnosť názorov je úplne legitímna a sme schopní vecného dialógu a dobrých riešení,“ uviedla novozvolená prezidentka.





V diskusii ozrejmila, že v najbližších dňoch rozbehne komunikáciu s ľuďmi, ktorých chce mať v svojom tíme. „Prvé kroky budú súvisieť s cestou do Českej republiky, cestami po Slovensku a bude to komunikácia s predstaviteľmi orgánov verejnej moci na témy, ktoré považujem za dôležité a vďaka ktorým som získala mandát,“ uzavrela Čaputová.

