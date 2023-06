Budú sa úrokové sadzby hypoték ešte zvyšovať? Analytik nemá dobré správy

Zvyšovanie úrokových sadzieb hypoték sa pravdepodobne ešte neskončilo. Ako pokračoval finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik, v apríli priemerná sadzba nových úverov na bývanie dosiahla 4,18 %.

Aj keď sa medzimesačný rast spomalil, stále podľa neho platí, že prenos navýšenia základných sadzieb do úročenia hypoték a podnikateľských úverov sa deje s istým oneskorením.

Európska centrálna banka (ECB) podľa očakávania pokračovala vo zvyšovaní základných úrokových sadzieb, avšak už miernejším tempom. Po navýšení úrokov o 0,75 percentuálneho bodu v septembri a októbri 2022 prišlo zvýšenie o 0,5 percentuálneho bodu v decembri 2022 a v marci 2023 a následne v máji a aktuálne vo štvrtok pristúpila ECB k zvýšeniu o 0,25 percentuálneho bodu.

„V tomto roku sa pôvodne očakávali tri úpravy základných úrokových sadzieb celkovo o 1,5 percentuálneho bodu. Po dnešku je pravdepodobné, že sa sadzby zdvihnú menej. Ak ECB podľa očakávania ešte raz zdvihne sadzby o 0,25 bodu v júli, celkové navýšenie by pre tento rok predstavovalo jeden percentuálny bod,“ uviedol Búlik.

Kľúčová dvojtýždňová refinančná sadzba je tak na úrovni 4 %, depozitná sadzba pre sterilizačné operácie na úrovni 3,50 % a pre jednodňové refinančné operácie na 4,25 %.

„Hlavná refinančná sadzba sa tak dostáva na najvyššiu úroveň za posledných takmer 15 rokov. Depozitná sadzba sa dostala dokonca na najvyššiu úroveň za ostatných 22 rokov,“ povedal hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.

ECB sa tak snaží bojovať s infláciou, ktorá vyskočila na koncom minulého roka na historicky najvyššie úrovne a prekročila hranicu 10 %. Odvtedy však výrazne klesá a v máji podľa predbežných údajov Eurostatu klesla na 6,1 %, teda najnižšiu úroveň od februára 2022. Jadrová inflácia zaznamenala obrat z historického maxima v marci 2023 na úrovni 5,3 %.

„Jadrová inflácia lepšie odzrkadľuje dopytové inflačné tlaky, ktoré je možné ovplyvniť menovou politikou. ECB pozorne sleduje cenový vývoj a jeho indikátory, ako je celková a jadrová inflácia, ale aj vývoj cien v sektore služieb. Zvyšovanie sadzieb tak nemusí byť na konci,“ myslí si Gábriš.

