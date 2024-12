Budova Najvyššieho súdu SR je v zlom stave, rekonštrukcia počká nového predsedu

8.3.2020 (Webnoviny.sk) - Rekonštrukcia budovy Najvyššieho súdu SR na Župnom námestí v Bratislave počká na nového predsedu či predsedníčku. Pre agentúru SITA to uviedla dočasná šéfka Jarmila Urbancová, ktorá okrem iného verí, že Súdna rada SR zvolí predsedu už pri najbližšej voľbe 30. marca.

Budova súdu si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu, po odchode Ministerstva spravodlivosti SR majú zamestnanci k dispozícii viac priestoru, no je v zlom technickom stave. Súd musí počkať nielen na nového šéfa, ale aj na prepísanie majetku. V súčasnosti je stále vlastníkom rezort spravodlivosti.

Proces počká predsedu

„Predovšetkým to potrebujeme právne doriešiť. Ešte stále je totiž budova na liste vlastníctva vedená pod ministerstvom spravodlivosti. Pokiaľ tam nie je najvyšší súd, tak nedostaneme ani stavebné povolenie a ani financie na rekonštrukciu,“ povedala Urbancová.

Podľa jej slov však celý proces počká na nového predsedu. „Už máme vypracovanú štúdiu, čo asi by sme chceli, čo by sa dalo a podobne, ale predpokladám, že to už bude zvolený nový predseda,“ dodala zastupujúca predsedníčka.

Hľadanie nového šéfa

Súdna rada bude hľadať nového šéfa na zasadnutí, ktoré je naplánované na 30. marca. Členovia rady od uplynutia mandátu Daniely Švecovej volili celkovo trikrát, no zakaždým neúspešne. V poslednom, januárovom hlasovaní nepomohla ani premiérová verejná voľba. Jane Bajánkovej chýbal k úspechu jediný hlas. Šéfom najvyššieho súdu môže byť iba jeho vlastný sudca.

Na úspech potrebujú získať uchádzači minimálne desať hlasov členov rady z osemnástich. Prihlásiť kandidátov na post predsedu najvyššieho súdu mohli člen súdnej rady, sudcovské rady, stavovské organizácie sudcov, plénum sudcov najvyššieho súdu, sudca najvyššieho súdu a minister spravodlivosti.

Úspešného kandidáta následne posunie rada prezidentke Zuzane Čaputovej.

