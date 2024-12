Bude mať Bratislava milión obyvateľov? Metropolitný inštitút predstavil demografické prognózy

4.3.2024 (SITA.sk) - Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) na odbornej konferencii predstavil demografické analýzy a prognózy v kontexte nového územného plánu (ÚP) mesta.

V štúdii podtitulom Demografický potenciál, sociálna a?ekonomická geografia – scenáre rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy do roku 2050, dáva dátovo podložené odpovede, ktoré výrazným spôsobom posúvajú tvorbu nového ÚP, ako aj iné mestské politiky.

Významný dokument

„Prognóza je významným dokumentom, vďaka ktorému bude mesto môcť lepšie a premyslenejšie plánovať svoj rozvoj. Umožňuje nám pracovať s možnými scenármi o budúcnosti hlavného mesta a zohľadňovať ich v tvorbe nového územného plánu tak, aby reflektoval budúce potreby obyvateľov,“ uviedla riaditeľka MIB Petra Marko.

Ak by sa zastavil príliv obyvateľov do hlavného mesta, populácia by do roku 2025 klesla na úroveň spred 20 rokov.

Päť rôznych scenárov

„Scenáre budúcnosti, ktoré prináša MIB však vďaka prílivu predovšetkým mladších obyvateľov počítajú aj s pozitívnymi rastovými scenármi. Veľmi vysoký scenár rastu populácie hovorí až o takmer 600-tisíc trvalo bývajúcich obyvateľoch v roku 2050, ktorí sú dôležití pre rast ekonomiky mesta a celej krajiny,“ poznamenala hovorkyňa MIB Michaela Pavelková.

Monografia Bratislava 2050 je dokument, ktorý obsahuje demografickú analýzu a prognózu o rozvoji hlavného mesta. Publikácia pracuje s piatimi rôznymi scenármi vývoja Bratislavy, z ktorých tri sú prognostické a dva projekčné.

Predpokladané problémy

„Vďaka nim získavame predstavu o predpokladaných problémoch, ktoré môžu vzísť z odhadu o budúcnosti populačného vývoja v hlavnom meste,“ priblížila Pavelková.

Súčasťou monografie je aj sumár s naznačením miery neurčitosti prognózy, faktorov demografického vývoja a zároveň vplyvov demografického vývoja na vybrané kľúčové oblasti urbánneho vývoja.

Konkrétne ide o miestnu ekonomiku, trh práce a?príjmové nerovnosti, dochádzku za prácou a?do školy, dopravu a?mobilitu, sociálnu infraštruktúru a?sociálnu starostlivosť a bývanie.

