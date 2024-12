Bude lepšie, keď neprídem. Halák neposilní Slovan a vyjadril sa aj k svojej budúcnosti

2.3.2024 (SITA.sk) - Jaroslav Halák napokon nebude súčasťou tímu HC Slovan Bratislava vo zvyšku sezóny 2023/2024.

Skúsený 38-ročný brankár sa napriek medializovaným informáciam o predbežnej dohode so slovanistami rozhodol, že klub zo svojho rodného mesta neposilní. Informoval o tom denník Šport.

Nechcel rozbiť koncepciu

„Po podpise som si zhodnotil všetky pre a proti. Nechcel som spraviť dusnú atmosféru v šatni Slovana, predsa len tím bojuje o play-off a zrejme ho čaká už predkolo. Viem, že Denis Godla je jasná jednotka a klub mu môže vďačiť za posun v tabuľke. Nechcel som rozbiť koncepciu mužstva. Preto som zhodnotil, že bude lepšie, keď neprídem. Aj preto, že som nechytal desať mesiacov súťažný zápas," povedal Halák pre Šport v telefonickom rozhovore z Bostonu.

Brankár s 581 odchytanými zápasmi v siedmich kluboch NHL zároveň dodal, že kariéru zatiaľ nekončí a o svojej najbližšej budúcnosti sa ešte nerozhodol.

Stále sa udržiava

„Všetko je stále otvorené. Cvičím aj chodím na ľad. Stále sa udržiavam a som v tréningovom procese. Samozrejme, zápasové tempo je iné. Naskočiť teraz do rozbehnutej sezóny by bolo ťažšie. Aj vzhľadom nato, že som dlho nemal zápas," uviedol Halák.

Na margo budúcnosti ešte dodal: „Uvedomujem si, že budem mať v máji 39 rokov, ale som zdravý. Ak by prišla ponuka, začnem znova trénovať naplno a nebol by problém sa do toho dostať."

