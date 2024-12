Bude ešte existovať Wagnerova skupina? Prigožinovi sa vraj nikto nevyrovná

25.8.2023 (SITA.sk) - Po pravdepodobnej smrti Jevgenija Prigožina už žoldnierska Wagnerova skupina možno nebude existovať ako „kvázi nezávislá paralelná vojenská štruktúra“. V najnovšej aktualizácii to tvrdia analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).

Neprežijú kampaň

Experti vo svojej pravidelnej správe tvrdia, že strata ústredného vedenia skupiny pri stredajšej havárii Prigožinovho súkromného lietadla znamená, že skupina pravdepodobne neprežije kampaň ruského ministerstva obrany na zničenie organizácie po tom, čo Prigožin koncom júna viedol svojich bojovníkov v krátkej vzbure voči Moskve.

ISW tiež informovalo, že ministerstvo založilo súkromné vojenské spoločnosti, ktoré verbujú súčasných a bývalých wagnerovcov, aby prevzali kontrolu nad operáciami tejto skupiny v zahraničí, predovšetkým v Afrike.

Nikto sa mu nevyrovná

Ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva zároveň pripomenulo, že neexistuje „definitívny dôkaz“, že je Prigožin mŕtvy, ale je to „veľmi pravdepodobné“. Aj Briti sa však domnievajú, že smrť „Wagnera“, ako znie Prigožinova prezývka, by mala takmer určite hlboko destabilizujúci vplyv na Wagnerovu skupinu.

„Jeho osobné atribúty ako hyperaktivita, výnimočná drzosť, snaha o výsledky a extrémna brutalita prenikli do Wagnerovej skupiny a je nepravdepodobné, že by sa mu vyrovnal akýkoľvek jeho nástupca,“ tvrdia Briti.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu